Немного о сколиозе

Сколиоз — это значительное искривление позвоночника в сторону относительно своей оси. Это процесс может прогрессировать, в таком случае появляется деформация грудной клетки и таза, которая может привести к нарушениям функции сердца, легких и тазовых органов.

Как его можно диагностировать? Сколиоз диагностируется по данным осмотра и рентгенографии. У сколиоза есть несколько видов:

Осаночные сколиозы — возникают из-за нарушения осанки, исчезают при наклонах кпереди и проведении рентгенографии в лежачем положении.

Рефлекторные сколиозы — вызваны вынужденной позой пациента при болевом синдроме.

Компенсаторные сколиозы — появляются из-за укорочения нижней конечности.

Истерические сколиозы — имеют психологическую природу, встречаются очень редко.

Искривление может быть в любом месте позвоночника. С учетом такого места расположения выделяют:

Шейно-грудные (с вершиной искривления на уровне III-IV грудных позвонков).

Грудные (с вершиной искривления на уровне VIII-IX грудных позвонков).

Грудо-поясничные (с вершиной искривления на уровне XI-XII грудных позвонков).

Поясничные (с вершиной искривления на уровне I-II поясничных позвонков).

Пояснично-крестцовые (с вершиной искривления на уровне V поясничного и I-II крестцовых позвонков).

К сожалению, он затрагивает детей с самого детства. Самыми опасными периодами в отношении развития данной болезни можно назвать такие периоды как: от 4 до 6 лет лет и от 10 до 14 лет. Поэтому здоровью ребенка стоит уделять особое внимание, и хотя бы раз в полгода проверять позвоночник. Первую степень сколиоза можно проглядеть, и потом с его прогрессирующей степенью справиться гораздо сложнее. В некоторых, особо запущенных случаях, необходимо хирургическое вмешательство.

Сколиоз можно, особенно на начальной стадии, спутать с обычным нарушением осанки. Нарушение осанки не очень сложно исправить с помощью обычных физических упражнений, правильной позы за столом и других профилактических мероприятий. Особенно хорошо помогает лечебное плаванье, ЛФК и упражнения на фитболе. Сколиоз же нуждается в специальном комплексном систематическом лечении в течение всего периода роста пациента.