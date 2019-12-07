Самая страшная эпидемия XX века

Испанка: история самой страшной эпидемии XX века

Гибель сотни миллионов человек всего за 18 месяцев — это ли не сценарий апокалипсиса чистой воды. Испанский грипп, пробудившийся на исходе Первой мировой войны, заразил около 500 миллионов человек и, по разным подсчетам, унес в 10-20 раз больше жизней, чем 4 года кровопролитных сражений. О том, как такое вообще могло произойти в светлое для медицины и науки время, написано множество книг, но лучше всего хронологию испанки иллюстрируют фотографии и плакаты тех лет.

Ученым так и не удалось установить нулевого пациента и страну-очаг возникновения смертоносного штамма. Мутировавшая испанка также повинна во вспышке летаргического энцефалита, участившиеся случаи которого были замечены спустя всего пару лет после того, как основное заболевание пошло на спад.

Испанским грипп был назван из-за того, что именно в этой стране был зафиксирован первый серьезный всплеск эпидемии. Ученым так и не удалось установить нулевого пациента и страну-очаг возникновения смертоносного штамма.

Война и плохие санитарные условия во многом способствовали быстрому распространению заразной болезни по всему миру и ее быстрой мутации.

По одной из версий, испанка могла быть родом из Китая, так как многие из почти сотни тысяч китайских солдат, прибывших в конце 1917 года на Западный фронт, были в той или иной степени заражены гриппом.

Если другие болезни обычно атаковали слабых и беспомощных, то испанка разила всех подряд, включая абсолютно здоровых молодых людей.

Вторая волна гриппа осенью 1918 года убивала всего за пару дней. В Америку грипп пришел еще в марте 1918 года, но тогда этому не придали такого особого значения. Напоминает последние события с Эболой, не правда ли?

Многие врачи рекомендовали неверные средства профилактики заболевания, так как банально не знали, что болезнь вызывалась не бактериями, а вирусом. Правительства разных стран с опозданием, но все-таки начали вводить карантин, ограничивая большое скопление людей, работу госучреждений и общественного транспорта. Казалось, что мир замер в ожидании.

Отсутствие в потрепанных войной запасниках необходимых медикаментов и вакцины от испанского гриппа вынуждало оставлять больных на произвол судьбы, хоть и под присмотром врачей.

Перепись населения под конец эпидемии летом 1919 года показала, что в Америке погибло 615 000 человек от общего 50-100-миллионного количества жертв.

Испанский грипп можно с полной уверенностью назвать отцом многих современных штаммов. Так, в частности, в прямом с ним родстве состоит свиной грипп, убивший около 12 тысяч человек в 2009 году.

Вакцина от штамма 1918 года была разработана лишь в наши дни, но, что интересно, она оказалась эффективна и против атипичной пневмонии и птичьего гриппа.