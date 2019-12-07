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Врачи назвали симптомы рака глаза 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
Немецкие врачи перечислили симптомы, которые могут сигнализировать о раке глаза.
Стоит обратиться к офтальмологу, если при фотосъемке со вспышкой один глаз оказывается красным, а второй — белым, оранжевым или другого цвета, пишет Focus.
Подобный эффект может говорить об опухоли сетчатки — ретинобластоме. Еще одним признаком может быть косоглазие. Ретинобластома способна разрушить глаз и привести к летальному исходу. Поэтому ее диагностика на ранней стадии особенно важна.
Меланома хориоидеи глаза — другая редкая разновидность опухоли, но встречается она чаще ретинобластомы. К меланоме кожи она никак не относится. Симптомы этой формы рака — либо небольшое ухудшение зрения, либо такое нарушение зрения, как мерцание.
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Теги:
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