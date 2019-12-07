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Наука

Царапина на лбу новорожденной оказалась опухолью 

Passion.ru 4 часа назад
Царапина на лбу новорожденной оказалась опухолью
Фото: Passion.ru
Малышка Нур Нуньез из Кувейта родилась с небольшой царапиной между бровей, но родители девочки не придали этому большого значения. Однако, когда в течение следующих нескольких месяцев «царапина» потемнела и начала усиленно расти, превратившись в самую настоящую опухоль, они забили тревогу.
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Врачи диагностировали у Нур гемангиому — доброкачественную опухоль, представляющую собой подкожное скопление сосудов. Гемангиома образуется у 10% новорожденных и считается самым распространенным видом опухолей, встречающихся у детей.
По статистике Детской больницы города Цинциннати, у многих детей эти опухоли проходят уже к 5 годам, а у большинства — к 10. В Кувейте доктора сказали родителям Нур, что опухоль рассосется сама собой, но она только продолжала расти. Когда Нур исполнилось полгода, опухоль разрослась до таких размеров, что стала частично закрывать левый глаз девочки. Из соображений безопасности родители стали всячески ограничивать движение дочери, не разрешая ей даже ползать. Ведь если бы девочка травмировала гемангиому, она могла начать кровоточить, что, учитывая ее месторасположение, было весьма опасно.
Лечение, предложенное местными врачами не принесло желаемых результатов. Совсем было отчаявшись, родители девочки обратились за помощью к директору отделения сосудистых родинок и мальформаций нью-йоркской больницы Маунт Синай.
Доктор Грегори Левитин согласился прооперировать малышку. Чтобы удалить гемангиому, ему потребовалось около двух с половиной часов. Увидев дочь после операции, мама девочки не могла сдержать слез, настолько существенной была разница, несмотря на то, что американскому хирургу удалось удалить лишь 80% опухоли.
Доктор Левитин позже объяснил, что, удали он оставшиеся 20% опухоли, лицо девочки могло бы потерять симметрию. Однако в дальнейшем с помощью лазера остаткам родимого пятна можно будет придать естественный оттенок кожи.
На сегодняшний день Нур с семьей уже вернулась в Кувей. Родители девочки поддерживают отношения с доктором через электронную почту и WhatsApp, высылая ему фотографии дочери, для отслеживания прогресса и заочных консультаций.
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Теги:
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