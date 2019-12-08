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Как правильно запивать таблетки 

Рамблер 3 часа назад
Как правильно запивать таблетки
Фото: depositphotos.com
Медики рекомендуют не глотать таблетки просто так, а все же запивать их водой. "Рамблер" выяснил, как это делать правильно.
Оказывается, существует два разных способа для капсул и таблеток. Чтобы запить капсулу, нужно сначала положить ее на язык, сделать хороший глоток воды, наклонить голову слегка вперед, а затем глотать. Таблетки лучше всего запивать водой из бутылки: кладем лекарство на язык, плотно обхватываем горлышко губами и начинаем пить, желательно не допускать попадания воздуха, для этого бутылку лучше всего сдавить, а голову откинуть назад на 30-40 градусов.
Запивать любые лекарства лучше всего водой. Чай, кофе, соки не подходят, так как могут вступить в реакцию с веществами, содержащимися в препарате. Эффект может быть не предсказуем.
Не стоит глотать таблетки без воды, они могут застрять в пищеводе и спровоцировать воспаление. Также важно не ломать таблетку, если на ней нет специальной риски, чаще всего такие пилюли покрыты специальной оболочкой, которая должна раствориться только в кишечнике. Для желудка такие таблетки могут быть опасны.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства
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