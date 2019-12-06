Какая болезнь передается только русским

Какая редкая болезнь передается по наследству только русским

Синдром Элерса-Данло — это группа наследственных заболеваний, известных также как «гиперэластичность кожи». Болезнь возникает из-за генетических мутаций, приводящих к дефициту выработки коллагена. Вследствие такого недостатка человек, страдающий синдромом, обладает гиперподвижностью суставов. То есть пальцы, руки и ноги в буквальном смысле могут гнуться в обратную строну. И самое странное, что этот синдром, по-видимому, как-то связан с генетическим кодом, присущим именно русскому человеку.

Гнется, как на шарнирах

Болезнь была впервые выявлена около столетия назад двумя учеными-медиками, в честь которых синдром и получил название. Как оказалось, заболевание весьма разнообразно и имеет несколько типов — от относительно распространенных (1 случай на 10—15 тыс. человек) до крайне редких (несколько десятков случае во всем мире). Об одном из последних и пойдет речь.

Так называемый синдром Элерса-Данло с кифосколиозом — одна из разновидностей заболевания, выявленная относительно недавно. Предположение о существовании такой формы синдрома было высказано еще в 2012 году. Одними из первых это сделали медики из США П. Бейтон, Р. Грэйхем и Г. Берд в своей работе «Гипермобильность суставов». Но лишь спустя 6 лет удалось обработать все данные по анализам ДНК и выделить болезнь из общей группы.

Синдром Элерса-Данло с кифосколиозом возникает из-за нарушений выработки коллагена. Этот белок составляет основу соединительной ткани человека, из которой состоят хрящи, суставы, нижний слой кожи. В результате заболевания суставы человека приобретают способность гнуться под самыми невообразимыми углами, что часто приводит к различным травмам, а кожа у людей с синдромом может очень растягиваться.

В настоящее время известно около 60 случаев болезни во всем мире. Установлено, что она вызвана мутацией гена FKBP14, и более половины всех случаев проявления такой формы синдрома зарегистрировано в России. Ученые предполагают, что мутация гена FKBP14 каким-то образом связана с генотипом именно русских людей (и более крупной группы восточных славян), но пока точная взаимосвязь не установлена. Например, сотрудница Института общей генетики РАМН им. Н. И. Вавилова, кандидат биологических наук Светлана Боринская, в своей работе «Зависят ли наши болезни от национальности?» высказывает предположение о взаимосвязи мутации с исторически сложившимся пищевым рационом русского народа.

Синдром Марфана и талант

Следует отметить, что мутации гена FKBP14 являются причиной и другого заболевания (по-видимому, связанного с синдромом Элерса-Данло) — синдрома Марфана. Эта болезнь также характеризуется нарушениями структуры и регенерации соединительной ткани, из-за чего скелет больного становится хрупким, а суставы приобретают гиперподвижность. Носители синдрома Марфана отличаются от здоровых людей внешне: они высокие и обычно довольно худые, обладают непропорционально длинными руками и ногами, крупными кистями и большим носом.

Зависят ли умственные способности от гена FKBP14, могут ли среди больных синдромом Элерса-Данло с кифосколиозом или их детей быть гении и как этот ген связан с национальностью? Пока на эти вопросы нет однозначных ответов.