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Боли, которые сильнее тех, что женщины испытывают во время родов 

Рамблер 4 часа назад
Боли, которые сильнее родов
Фото: depositphotos.com
Безболезненные роды еще не придумали. Врачи сравнивают такую боль с переломом костей и с операцией по удалению аппендицита без наркоза. Но, оказывается, есть боли, которые переносятся гораздо сильнее. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Невралгия тройничного нерва

Это хроническое заболевание, которое также называют болезнью Фозергилла. Тройничный нерв начинается под глазами и идет вниз к челюсти. Его защемление приводит к непереносимой боли. Для избавления от невралгии тройничного нерва используются противоэпилептические средства. Если же они не помогают, то лечат хирургическим вмешательством.

Защемление полового нерва у мужчин

Причин для его возникновения множество — от неудачного падения до удара коленом ниже пояса. Эти сильнейшие кратковременные боли проходят по всей длине полового нерва. Он идет по органам малого таза, мышцам и коже промежности, мошонки, пениса и мочеиспускательного канала.

Кластерная головная боль

Эксперт по болевым реакциям из госпиталя Джона Хопкинса Пол Кристо считает, что эта боль самая сильная из всех возможных. Обычно болит с одной стороны черепа, в районе глаз. Приступ может длиться более трех часов. Кластерная головная боль чаще всего наблюдается у мужчин.

Рефлекторная симпатическая дистрофия

Возникает после повреждения тканей любой степени тяжести. Рефлекторная симпатическая дистрофия наименее изучена в медицине. Проявляется спонтанной ярковыраженной болью. Некоторые люди умоляют врачей, чтобы они им ампутировали конечность, лишь бы избавиться от страданий.
Видео дня. Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства , Джон Хопкинс
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