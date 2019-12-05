Как понять, что у вас реальная аллергия на холод

Аллергия на холод кажется какой-то выдуманной отговоркой от нежеланного выхода на улицу. Однако, на самом деле, это реальный медицинский диагноз, который зимой превращается в настоящий кошмар.

При этом, как выяснил "Рамблер", вы можете даже не знать о своей аллергии на холод, потому как ее симпотмы похожи на обычное переохлаждение.

Однако специалисты выделяют явные сиптомы такой аллергии, среди которых так называемые "холодовая крапивница" и "холодовой дерматит" — мелкие зудящие покраснения на лице, кистях рук или ушных раковинах. Позже такая сыпь может расппространиться по всему телу.

Различить симптомы аллергии на холод от простого переохложения и "красных щечек" просто. Обычные реакции тела на низкую теимпературу проходят, через пять минут, после того, как вы зашли в теплое помещение. А вот чтобы исчезли проявления аллергии, нужно от 3 до 5 дней.

Аллергии на холод могут сопутствовать псевдоаллергический холодовой насморк и конъюнктивит, которому характерны покраснение век и повышенное слезотечение на морозе. Если вы замечаете такие симптомы, но они проходят в телом помещении, то скорее всего у вас реальная аллергия на холод.

Холодовая аллергия может проявиться при употреблении холодной еды и напитков, когда может произойти отек гортани и языка. Причем симптомы могут проявляться и летом, когда вы просто посидите на сквозняке или искупаетесь под холодным душем.

Проверьте себя

Есть даже специальный тест, который может определить наличие аллергии на холод. Для этого нужно приложить кусочек льда к руке на пять минут. Если появилась кожная реакция, которая долго не проходит, значит у вас аллергия. Однако, чтобы точно определить диагноз, следует обратиться к специалисту.

Что делать

Если возникла аллергическая реакция, специалисты советуют выпить антигистаминный препарат, например, на основе дезлоратодина.