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Как понять, что у вас реальная аллергия на холод 

Рамблер 39 минут назад
Аллергия на холод кажется какой-то выдуманной отговоркой от нежеланного выхода на улицу. Однако, на самом деле, это реальный медицинский диагноз, который зимой превращается в настоящий кошмар.
При этом, как выяснил "Рамблер", вы можете даже не знать о своей аллергии на холод, потому как ее симпотмы похожи на обычное переохлаждение.
Однако специалисты выделяют явные сиптомы такой аллергии, среди которых так называемые "холодовая крапивница" и "холодовой дерматит" — мелкие зудящие покраснения на лице, кистях рук или ушных раковинах. Позже такая сыпь может расппространиться по всему телу.
Различить симптомы аллергии на холод от простого переохложения и "красных щечек" просто. Обычные реакции тела на низкую теимпературу проходят, через пять минут, после того, как вы зашли в теплое помещение. А вот чтобы исчезли проявления аллергии, нужно от 3 до 5 дней.
Аллергии на холод могут сопутствовать псевдоаллергический холодовой насморк и конъюнктивит, которому характерны покраснение век и повышенное слезотечение на морозе. Если вы замечаете такие симптомы, но они проходят в телом помещении, то скорее всего у вас реальная аллергия на холод.
Холодовая аллергия может проявиться при употреблении холодной еды и напитков, когда может произойти отек гортани и языка. Причем симптомы могут проявляться и летом, когда вы просто посидите на сквозняке или искупаетесь под холодным душем.

Проверьте себя

Есть даже специальный тест, который может определить наличие аллергии на холод. Для этого нужно приложить кусочек льда к руке на пять минут. Если появилась кожная реакция, которая долго не проходит, значит у вас аллергия. Однако, чтобы точно определить диагноз, следует обратиться к специалисту.

Что делать

Если возникла аллергическая реакция, специалисты советуют выпить антигистаминный препарат, например, на основе дезлоратодина.
"Но нет лекарства от аллергии на холод, которое бы подействовало раз и навсегда. Поэтому на первый план выходит борьба с переохлаждением и укрепление иммунитета. Одевайтесь тепло. Перед прогулкой наносите на лицо жирный защитный крем. Устраните очаги хронической инфекции. Сведите к минимуму употребление высокоаллергенных продуктов. Перемена в образе жизни также может стать хорошей профилактикой аллергии: занимайтесь спортом, закаливайтесь, старайтесь меньше нервничать…", — пояснила Ирина Токарева, врач высшей категории, аллерголог-иммунолог ГКБ № 29 им. Баумана.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Ирина Токарева
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