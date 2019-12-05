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Девочку с лицом старушки вынудили бросить школу 

Lenta.ru 3 часа назад
Девочку с лицом старушки вынудили бросить школу
Фото: Lenta.ru
В китайской провинции Ляонин девушка-подросток страдает от признаков преждевременного старения из-за редкого генетического отклонения — прогерии (синдрома Хатчинсона-Гилфорда). Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Заболевание передалось Сяо Фэн от матери. «Мы не водили ее на обследования и не делали анализы. У ее матери была прогерия, так что мы знали, что ребенок ее унаследовал», — объяснил отец. Сама китаянка утверждает, что из-за морщинистой кожи и обвисших щек она похожа на старушку.
15-летней Сяо Фэн пришлось бросить школу из-за травли со стороны одноклассников. «Я очень выделялась среди сверстников, поэтому я перестала появляться на людях. В школе у меня особо не было друзей. Одноклассники обзывали меня уродиной», — рассказала она.
Девушка обратилась за помощью к филантропу Го Минъи, написав ему письмо.
«Я хочу жить нормально. Хочу спокойно выходить на улицу, не прячась от взглядов прохожих, — обратилась она в послании. — Хочу вернуться в школу и не бояться, что одноклассники будут шушукаться за моей спиной. Я хочу выучиться на врача. Я часто об этом мечтаю».
Минъи проконсультировался со специалистами и охотно занялся сбором средств на ее лечение. Сяо Фэн предстоит перенести ряд пластических операций на лице, которые обойдутся примерно в 506 тысяч китайских юаней (4,6 миллиона рублей).
В августе сообщалось о 10-летней девочке из Камбоджи Бо Ракчин (Bo Rakching), которая родилась с морщинистой кожей. Причиной преждевременного старения могла стать липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, или дерматолиз Алибера, уменьшающий эластичность кожи. Точный диагноз неизвестен, потому что девочку никогда не водили к врачу.
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Теги:
Болезни и лекарства
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