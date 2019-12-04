Капризы ребенка оказались симптомом редкого рака

Два года назад 38-летняя Линсэй Хьюз обратила внимание на то, что ее 4-летняя дочь Иви стала много капризничать, но списала поведение девочки на очередной возрастной кризис. Тогда она еще не знала, что постоянное «нытье» дочери вызвано редким заболеванием.

Первое время Линсэй не придавала значения изменившемуся поведению Иви, но когда девочка перестала ходить в туалет, начала отказываться от еды и стала выглядеть изможденной, женщина отвела ее к врачу.

Доктора диагностировали у малышки хроническую инфекцию почек и на 5 дней положили ее на дополнительное обследование и лечение, после чего отпустили домой. Однако уже на следующий день после выписки у Иви резко посинели губы и отекли ноги и пальцы. Все это сопровождалось сильной тошнотой. Родители тут же отвезли девочку обратно в больницу, где после проведения ряда анализов врачи сообщили им страшный диагноз дочери — нейробластома 4 стадии.

Вокруг одной из самых важных артерий Иви сформировалась 13-сантиметровая опухоль. Рак также метастазировал в кости. В канун Рождества вместо праздничного веселья Иви начала свой первый цикл химиотерапии.

Девочка была настолько слаба, что даже не смогла развернуть свой новогодний подарок. После двух лет отчаяния, тяжелейшего лечения и операции по удалению опухоли, родители малышки получили новости, которых так долго ждали. Рак отступил, и болезнь вошла в стадию ремиссии.

В больнице, где Иви проходила лечение, есть традиция: чтобы отметить успешное завершения химиотерапии, ребенок звонит в специальный золотой колокольчик. День золотого колокольчика Линдсэй запомнит на всю жизнь. Тогда вся семья собралась в больнице, чтобы отметить выздоровление девочки. По этому случаю Иви надела свое самое любимое платье с радугой. В момент звона колокольчика, ознаменовывающего конец лечения и страданий девочки, вся ее родня обливалась слезами радости и облегчения.

Сегодня Иви уже 6 лет, она вполне здорова и живет беззаботной жизнью первоклашки.