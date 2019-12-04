Медики рассказали, чем можно заразиться в бассейне

Отмена справок для посещения бассейнов для россиян старше 12 лет может привести к заражению многими заболеваниями. Среди них: микоз стоп, онихомикоз ногтей, подошвенные вирусные бородавки, рассказала врач высшей категории Лина Мурадова. Медик добавила, что перечисленные недуги лечатся долго, и хлорка, добавляемая в воду, не убивает данную инфекцию.

По её словам, обычная справка может быть и потеряла актуальность, но сходить на приём к дерматологу нужно обязательно.

Справка от дерматолога в любом случае нужна. Иначе я или любой человек не защищены. Хлорка не убьёт ни подошвенные вирусные бородавки, ни онихомикоз, — передаёт телеканал «360».

Врач-педиатр Евгений Тимаков считает историю с отменой справок двоякой. Он согласен, что в большинстве случаев в бассейн приходят граждане, которые могут страдать различными кожными заболеваниями: контагиозным моллюском, бородавками с вирусом папилломы человека, грибковыми инфекциями, включая лишай.

Отказ от визита к врачу может привести к тому, что одни люди станут заражать других. Нюанс в том, что около 70% справок являются «липовыми», считает Тимаков.