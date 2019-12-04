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Как избавиться от кератомы 

Medical Note 26 минут назад
Как избавиться от кератомы
Фото: Medical Note
В пожилом возрасте снижается выносливость, кости становятся более хрупкими, падает острота зрения, чаще развиваются различные заболевания — в том числе кожные. На ней любые изменения можно заметить, что называется, невооруженным глазом.
Одной из довольно распространенных проблем в пожилом возрасте является появление на кожных покровах пигментных пятен, невусов и различных образований, которые редко встречаются у молодых людей. В качестве яркого примера можно привести кератому: врачи находят ее у каждого 20-го человека, достигшего 60 лет.
Опасно ли это образование? Нужно ли его удалять, а если да — то как? Выяснял Medical Note.

Что такое кератома и почему она возникает?

Кератома — это доброкачественное образование на коже. Ключевую роль в ее развитии играет уплотнение и ороговение клеток эпидермиса, что приводит к появлению разрастаний. Причины развития кератом до сих пор детально не изучены, но ученые предполагают, что эта аномалия может передаваться из поколения в поколение.
Образования могут располагаться на любых участках поверхности тела, за исключением ладоней и стоп. Слизистые оболочки затрагиваются редко, однако были описаны случаи возникновения таких опухолей на конъюнктиве и половых органах.
Кератомам подвержены преимущественно лица старше 55-65 лет. У чернокожих людей кератома носит название «папулезного черного дерматоза» и диагностируется в 50% случаев всех доброкачественных образований.

Какие разновидности кератом существуют?

Себорейная кератома изначально имеет вид желтоватого пятна с ровной поверхностью. Постепенно образование увеличивается в размерах, на нем появляются плотные корки. Цвет кератомы изменяется на серый либо темно-коричневый. Чаще всего опухоль локализуется на спине, груди или волосистой части головы.
Сенильная кератома (более известная как старческий кератоз) также первоначально имеет вид желто-серого пятна. С течением времени измененный участок кожи уплотняется, покрывается трещинами и корками, а также темнеет.
Роговая кератома (она же кожный рог) сопровождается появлением бледно-коричневого пятна, на месте которого образуется выпуклый твердый бугорок. Постепенно он увеличивается в размерах, все больше и больше напоминая рог (как у животного).
Фолликулярная форма кератомы встречается крайне редко. Она характеризуется наличием розовой бляшки с мелкими бугорками, которая располагается на щеках, спинке носа или в области носогубного треугольника. Ангиокератома сопровождается образованием мелких красных узелков до 10 мм в диаметре, которые находятся на коже конечностей, шее и груди.

Может ли кератома перерасти в рак?

Специалисты не отрицают такую возможность: перерождение образования случается очень часто. В качестве провоцирующих факторов может выступать что угодно: стресс, длительное пребывание под лучами открытого солнца и даже случайная травма.
Именно поэтому не стоит затягивать с визитом к доктору. Кератома — это не очередная «симпатичная родинка», а потенциально опасное для здоровья заболевание.
Если же у пациента нет возможности как можно скорее обратиться к врачу, следует использовать крема с фактором защиты от солнца и максимально защищать опухоль от внешних воздействий.

Современные методы удаления кератом

Медикаментозное лечение подобных образований по большей части неэффективно: поэтому врачи предлагают пациенту несколько способов окончательного удаления кератомы.
Классическое хирургическое вмешательство проводится под местной анестезией, а после окончания процедуры накладывается аккуратный косметический шов. Этот способ подходит для массивных кератом, которые не могут быть удалены другим способом.
Другой вариант — электрокоагуляция, то есть воздействие на измененные ткани током высокой частоты. На месте образования остается небольшая ранка, которая быстро заживает.
Криодеструкция с помощью жидкого азота также является минимально инвазивной процедурой. На опухоль наносится небольшое количество действующего вещества, после чего она отторгается в течение недели.
Наиболее современным способом удаления является бесконтактный радиоволновой метод. Радионож не затрагивает здоровые ткани, иссекая только кератому, что позволяет уменьшить время заживления.

Удивительная история «женщины-единорога» из Китая

Что будет, если долгое время не удалять кератому? В 2015 году за помощью к китайским врачам обратилась 87-летняя пациентка. Женщина попросила удалить ей самый настоящий рог. Огромное образование длиной 13 сантиметров и диаметром около 6 сантиметров «украшало» голову пожилой китаянки уже семь лет.
Пациентка по имени Лян Сючжэнь рассказала, что изначально ее беспокоил сильный зуд в теменной области. Затем на этом месте появилось небольшое темное пятнышко, которое постепенно преобразовалось в твердый и жесткий нарост.
Женщина прибегла к помощи народной китайской медицины, но ожидаемого эффекта это не принесло.
Настойки на травах и масла способствовали снятию зуда, но не могли убрать жесткий нарост. Однажды пациентка ударилась головой и повредила его, в результате чего на голове начал расти полноценный рог. По словам китаянки, это образование часто болит и кровоточит, доставляя ей серьезные неудобства.
Врачи диагностировала у нее кожный рог — одну из разновидностей кератомы (роговую кератому). Единственным вариантом лечения, который могли предложить специалисты, была операция. Однако родственники отказались от хирургического вмешательства, ссылаясь на преклонный возраст женщины.
Как известно, Лян Сючжэнь — вовсе не единственная обладательница подобного образования. Ученые не исключают, что в древности именно люди с таким заболеванием послужили прототипами для образов демонов.
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Теги:
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