Ученые опровергли заблуждение о депрессии

Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и связи с ней недостатка витамина D. Они показали, что мировая наука считает витамин D не первопричиной появления депрессии, как предполагали раньше, а лишь одним из факторов. Использование накопленных данных может помочь в разработке новых средств для лечения этого заболевания. Работа опубликована в журнале Current Neuropharmacology. Исследование поддержано Российским научным фондом.
Витамин D — целая группа важных соединений в человеческом организме, среди которых выделяют холекальциферол (витамин D3) и эргокальциферол (витамин D2). Первый содержится в мясе и жирной рыбе, а второй — в овощах, травах и фруктах.
В организме витамин D синтезирует наружный слой кожи. Скорость процесса зависит от времени года, географической широты и активности воздействия на кожу, причем горожане чаще испытывают недостаток витамина D, чем сельские жители.
Его главная роль в организме — обеспечение всасывания кальция и фосфора в кишечнике; также он важен для противовоспалительной и противоопухолевой защиты организма и выполняет множество иных функций.
Недостаток витамина D приводит не только к проблемам с костями (например, всем известному рахиту), но и также к психическим и психоневрологическим расстройствам.
Депрессия в современном мире стала очень распространенным аффективным расстройством.
Врачи характеризуют ее как минимум двухнедельное состояние, при котором человеку свойственно подавленное настроение, чувство бесполезности, нарушение сна и аппетита, отсутствие интереса к жизни. От депрессии страдает примерно 840 миллионов человек, причем женщины подвержены болезни в 2 раза чаще мужчин.
Это объясняется неустойчивостью гормонального фона, сопровождающей определенные периоды: пубертат, беременность, время после родов и климакс. Возрастные изменения и угасание функций яичников даются женщине особенно нелегко. Однако в связи со сложившейся экономической ситуацией и пенсионной реформой в России в этот период своей жизни она вынуждена продолжать работать.
В совокупности такие условия приводят к полной разбалансировке нервной системы — именно поэтому у женщин во время климакса часто регистрируются явные психиатрические симптомы и аффективное расстройство депрессивного спектра.
Российские ученые совместно с зарубежными коллегами изучили существующие исследования на тему связей витамина D и депрессии у женщин. Выделяют несколько аргументов в пользу того, что его уровень в организме влияет на возникновение аффективного расстройства. Так, у людей с депрессией уровень витамина D обычно ниже. Более того, рецепторы к нему расположены в частях мозга, отвечающих за поведение и эмоции.
Он регулирует выработку "гормона счастья" серотонина и участвует в работе иммунной системы, которая может влиять на уровень стресса и участвует в механизмах нейровоспаления, приводящего к гибели нервных клеток. Множество ученых исследовало, способно ли увеличение дозы получаемого витамина D избавить пациентов от депрессии, но однозначного ответа все еще нет.
При этом, как отмечают авторы статьи, некоторые работы показали, что с помощью дополнительного назначения витамина D действительно можно поддерживать психологическое и физиологическое здоровье у женщин с сахарным диабетом, а также у беременных.
Российские ученые проанализировали большое количество статей на эту тему, что позволило им сделать заключение о том, что, хотя витамин D может оказывать положительное влияние на настроение, имеющихся исследований недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Многие из них были ограничены в выборке или проводились на людях со слишком разными диагнозами.
Также авторы изучили клинические данные о влиянии микрофлоры кишечника на развитие и возникновение депрессии. Они отметили, что проблемы с кишечником (в частности дисбактериоз) способствуют и проблемам с настроением. Это происходит из-за того, что нарушается поступление витамина D3 из кишечника в кровь, а затем и в головной мозг.
Однако в этом случае добавка витамина D3 способна помогать от депрессии, нормализуя процессы как в кишечнике, так и в нервной системе.
"Таким образом, в современной литературе выявлено несколько линий клинических доказательств, которые указывают на тесную связь между витамином D и депрессией у женщин. Его дефицит может влиять на появление расстройств настроения, однако, он остается лишь одним из дополнительных усугубляющих ситуацию факторов, а не первопричиной. Тем не менее, многие аспекты того, как витамин D влияет на депрессию, все еще остаются невыясненными. Необходимы дальнейшие исследования, которые изучат потенциальный положительный эффект витамина D в терапии аффективных расстройств у женщин", — прокомментировала Юлия Федотова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории нейроэндокринологии Института физиологии имени И. П. Павлова Российской Академии Наук (Санкт-Петербург) и ведущий научный специалист Международного Научного Центра "Биотехнологии Третьего тысячелетия" Университета ИТМО (Санкт-Петербург).