Ученые опровергли заблуждение о депрессии

Ученые: недостаток витамина D не является главной причиной депрессии у женщин

Российские ученые проанализировали более полутора сотен клинических исследований депрессии у женщин и связи с ней недостатка витамина D. Они показали, что мировая наука считает витамин D не первопричиной появления депрессии, как предполагали раньше, а лишь одним из факторов. Использование накопленных данных может помочь в разработке новых средств для лечения этого заболевания. Работа опубликована в журнале Current Neuropharmacology. Исследование поддержано Российским научным фондом.

Витамин D — целая группа важных соединений в человеческом организме, среди которых выделяют холекальциферол (витамин D3) и эргокальциферол (витамин D2). Первый содержится в мясе и жирной рыбе, а второй — в овощах, травах и фруктах.

В организме витамин D синтезирует наружный слой кожи. Скорость процесса зависит от времени года, географической широты и активности воздействия на кожу, причем горожане чаще испытывают недостаток витамина D, чем сельские жители.

Его главная роль в организме — обеспечение всасывания кальция и фосфора в кишечнике; также он важен для противовоспалительной и противоопухолевой защиты организма и выполняет множество иных функций.

Недостаток витамина D приводит не только к проблемам с костями (например, всем известному рахиту), но и также к психическим и психоневрологическим расстройствам.

Депрессия в современном мире стала очень распространенным аффективным расстройством.

Врачи характеризуют ее как минимум двухнедельное состояние, при котором человеку свойственно подавленное настроение, чувство бесполезности, нарушение сна и аппетита, отсутствие интереса к жизни. От депрессии страдает примерно 840 миллионов человек, причем женщины подвержены болезни в 2 раза чаще мужчин.

Это объясняется неустойчивостью гормонального фона, сопровождающей определенные периоды: пубертат, беременность, время после родов и климакс. Возрастные изменения и угасание функций яичников даются женщине особенно нелегко. Однако в связи со сложившейся экономической ситуацией и пенсионной реформой в России в этот период своей жизни она вынуждена продолжать работать.

В совокупности такие условия приводят к полной разбалансировке нервной системы — именно поэтому у женщин во время климакса часто регистрируются явные психиатрические симптомы и аффективное расстройство депрессивного спектра.

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами изучили существующие исследования на тему связей витамина D и депрессии у женщин. Выделяют несколько аргументов в пользу того, что его уровень в организме влияет на возникновение аффективного расстройства. Так, у людей с депрессией уровень витамина D обычно ниже. Более того, рецепторы к нему расположены в частях мозга, отвечающих за поведение и эмоции.

Он регулирует выработку "гормона счастья" серотонина и участвует в работе иммунной системы, которая может влиять на уровень стресса и участвует в механизмах нейровоспаления, приводящего к гибели нервных клеток. Множество ученых исследовало, способно ли увеличение дозы получаемого витамина D избавить пациентов от депрессии, но однозначного ответа все еще нет.

При этом, как отмечают авторы статьи, некоторые работы показали, что с помощью дополнительного назначения витамина D действительно можно поддерживать психологическое и физиологическое здоровье у женщин с сахарным диабетом, а также у беременных.

Российские ученые проанализировали большое количество статей на эту тему, что позволило им сделать заключение о том, что, хотя витамин D может оказывать положительное влияние на настроение, имеющихся исследований недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Многие из них были ограничены в выборке или проводились на людях со слишком разными диагнозами.

Также авторы изучили клинические данные о влиянии микрофлоры кишечника на развитие и возникновение депрессии. Они отметили, что проблемы с кишечником (в частности дисбактериоз) способствуют и проблемам с настроением. Это происходит из-за того, что нарушается поступление витамина D3 из кишечника в кровь, а затем и в головной мозг.

Однако в этом случае добавка витамина D3 способна помогать от депрессии, нормализуя процессы как в кишечнике, так и в нервной системе.