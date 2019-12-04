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Самые распространенные симптомы психических расстройств 

Рамблер 3 часа назад
У многих современных людей появляются психические расстройства. Причины этих заболеваний до сих пор остаются невыясненными, но психотерапевты называют влияние целой совокупности факторов. Все расстройства очень разные, но у них есть много похожих симптомов. "Рамблер" рассказывает о самых распространенных признаках.

Подавленность

Если вы видите, что у человека наступила апатия, это может быть признаком психического расстройства. Она может проявляться в том, что у него больше нет желания заниматься любимым делом, он перестает заниматься своими хобби и забрасывает работу. Если человек постоянно грустит и находится в плохом настроении, и это происходит вне зависимости от погоды и его жизни, он может быть болен.

Усиление эмоций

Когда человек слишком бурно реагирует на какое-то событие, это тоже признак болезни. Он не обязательно будет плакать из-за того, что сломал любимую ручку, например, он может излишне радоваться совершенно обычным вещам. Если у него нет никаких эмоций, это тоже плохо. Умеренное выражение своих чувств — здоровая и нормальная реакция на любое событие.

Нарушение мыслей

Люди с психическим расстройством часто выстраивают очень непонятные логические цепочки. Дело в том, что мышление в момент заболевания, начинает работать очень плохо. В конечном итоге в голове человека появляются слишком положительные или слишком отрицательные выводы о самом себе или других. При психических заболеваниях человек может составить нелогичную цепочку о том, как к нему относятся коллеги и "вбить" это к себе в голову.

Бессмысленные движения

Нездоровый человек будет кругами ходить по комнате без цели. Он может часами смотреть в окно и ни о чем не думать. К этому же пункту относятся навязчивые действия, которые постоянно повторяются. Например, при ОКР люди постоянно расставляют вещи на своем рабочем столе.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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