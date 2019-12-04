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Как отличить грипп от ОРВИ и ОРЗ 

Рамблер 5 часов назад
Многие не относятся к заболеваниям серьезно, и вместо обращения в поликлинику они самостоятельно ставят себе диагноз и назначают лечение, что делать категорически нельзя. «Рамблер» расскажет, чем отличается грипп от ОРЗ и ОРВИ.

ОРЗ

Острое респираторное заболевание — группа инфекционных болезней дыхательных путей, возбудителями которых могут стать бактерии, вирусы, грибки. К первым признакам болезни относят общее недомогание, слабость мышц и суставов и головную боль. Через один-два дня они усиливаются, и у больного поднимается температура и появляется насморк. Вирусное заболевание может осложниться бактериальной инфекцией. При ней болезнь обычно начинается с температуры 38 °C. Бактериальное ОРЗ чаще осложняется отитом, гайморитом, бронхитом и пневмонией.
При вирусном ОРЗ болезнь длится от одного до пяти дней, а при бактериальной инфекции дыхательных путей от двух до 14 суток. Лечение ОРЗ зависит от типа возбудителя данного заболевания. При вирусном ОРЗ назначают противовирусную и иммуностимулирующую терапию. А при бактериальном ОРЗ применяют антибактериальную терапию, обязательно назначают антибиотики.

ОРВИ

Острая респираторная вирусная инфекция — группа острых воспалительных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являются вирусы. ОРВИ — это ОРЗ, имеющее вирусную природу. Инфекция передается воздушно-капельным путем при контакте с больным.
Заболевание появляется постепенно: сначала начинает першить в горле, потом появляется насморк и через несколько дней возникает кашель. Повышение температуры может отсутствовать или она поднимется до 37-38 °C. При попадании вируса в кровь появляются симптомы: озноб, головная боль, ломота в спине и конечностях. Вирусное заболевание может осложниться бактериальной инфекцией, в таком случае есть вероятность возникновения отита и синусита.
Заболевание может длиться от одного до пяти дней, редко до 14. Если симптомы ОРВИ выражены сильно, то применяются противовирусные препараты. Больной должен много пить и соблюдать постельный режим.

Грипп

Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Периодически грипп распространяется в виде эпидемий. Вирус гриппа проникает в организм через дыхательные пути — нос, трахею, бронхи — где он и размножается. Ухудшение самочувствия при заболевании происходит внезапно, температура может достигать 39-40 °C и держаться на протяжении нескольких дней. При попадании вируса в кровь появляется озноб, мышечная слабость и головная боль. Есть выраженное чувство сухости в носу и горле.
Симптомы болезни сохраняются до трех-пяти дней. Повышенная утомляемость организма может присутствовать на протяжении нескольких недель после выздоровления. При гриппе применяются противовирусные, болеутоляющие, жаропонижающие, отхаркивающие препараты, а также витамины. Больному необходимо много пить и соблюдать постельный режим. Грипп не лечат антибиотиками, так как эти средства применяются только при бактериальных инфекциях, к которым это заболевание не относится.
Важно не заниматься самолечением. Если упомянутые симптомы не проходят в течение пары дней, то лучше обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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