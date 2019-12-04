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Как проверить работу сердца дома за 30 секунд 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Как проверить работу сердца дома за 30 секунд
Фото: РИА "ФедералПресс"
Россиянам рассказали, как можно поверить у себя сердечные заболевания до похода к врачу. Для этого потребуется 30 секунд времени и миска с холодной водой.
Отмечается, что в воду холодной водой необходимо опустить обе ладони на полминуты. Затем необходимо вынуть руки и посмотреть на пальцы. Если их кончики станут белыми или синими, то у человека есть проблемы с кровообращением, поэтому нужно отправляться в больницу, чтобы проверить работу сердца.
О том, что в работе сердца есть перебои, в первую очередь сигнализируют сосуды на кончиках пальцев, в ушах и в носу. При плохом кровообращении они становятся слабыми и менее чувствительными, пишет МК.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, ученые нашли связь между болезнями сердца и чисткой зубов. Выяснилось, что регулярная чистка зубов может сократить риск развития болезней сердца.
Фото: pxhere.com
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Теги:
Болезни и лекарства , ФедералПресс
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