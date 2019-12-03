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Как распознать у себя скрытую депрессию по ответам на три вопроса 

Рамблер 3 часа назад
Как распознать у себя скрытую депрессию
Фото: Кадр из фильма "Беспомощный"
Депрессия — заболевание, которое в обществе все еще принято игнорировать. Делать этого ни в коем случае нельзя. При малейших признаках депрессивных состояний следует обратиться к врачу. В материале "Рамблера" — три вопроса, ответы на которые помогут определить вам, нужно ли записаться к специалисту уже сейчас.

Как часто за последние две недели вы чувствовали себя подавленным?

Возможные ответы: "ни разу", "иногда", "каждый второй день" или "почти каждый день". Два последних ответа должны насторожить — такое состояние может указывать на скрытую депрессию.

Испытываете ли вы чувство усталости без видимых на то причин?

Если вы чувствуете, что устаете быстрее, чем раньше, а также если вы ощущаете постоянную нехватку энергии, это вполне может оказаться симптомом депрессии. Чем сильнее чувство постоянной усталости, тем тяжелее заболевание.

Избегаете ли вы встреч с друзьями или родными?

Отсутствие потребности в дружеском общении с близкими или нежелание видеть родных людей также может являться следствием депрессивного состояния.
Безусловно, ответы на эти вопросы не могут точно диагностировать наличие депрессии. Поэтому даже при самых незначительных признаках этого заболевания обратитесь к специалисту.
Видео дня. Почему появляются мешки под глазами
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Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Болезни и лекарства
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