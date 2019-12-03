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Кому в первую очередь надо провериться на онкологию 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Кому в первую очередь надо провериться на онкологию
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Александр Аллахвердян объяснил, кому в первую очередь нужно провериться на онкологию.
Он отметил, что если у человека плохая наследственность, нужно регулярно проходить обследование, постоянно держа здоровье под контролем.
— Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет. У нас был один пациент, который принципиально не проходил обследование, хотя знал об этом правиле. Результат — рак желудка,
— привел пример врач.
По его словам, если есть хоть малейшая предпосылка к тому, что может развиваться онкология, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к медикам. Однако врачи советуют тщательно следить за своим здоровьем всем без исключения. Помимо этого, риску стремительного размножения раковых клеток более других подвержены курящие.
Также женщинам раз в полгода нужно посещать гинеколога и хотя бы раз в неделю осматривать молочные железы на наличие подозрительных образований, пишет портал «Подмосковье сегодня».
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Теги:
Болезни и лекарства
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