Кому в первую очередь надо провериться на онкологию

Руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Александр Аллахвердян объяснил, кому в первую очередь нужно провериться на онкологию.

Он отметил, что если у человека плохая наследственность, нужно регулярно проходить обследование, постоянно держа здоровье под контролем.

— Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинать проходить обследование каждый год после 46 лет. У нас был один пациент, который принципиально не проходил обследование, хотя знал об этом правиле. Результат — рак желудка,

— привел пример врач.

По его словам, если есть хоть малейшая предпосылка к тому, что может развиваться онкология, необходимо незамедлительно обратиться за помощью к медикам. Однако врачи советуют тщательно следить за своим здоровьем всем без исключения. Помимо этого, риску стремительного размножения раковых клеток более других подвержены курящие.

Также женщинам раз в полгода нужно посещать гинеколога и хотя бы раз в неделю осматривать молочные железы на наличие подозрительных образований, пишет портал «Подмосковье сегодня».