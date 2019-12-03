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Если вы это делаете, сходите к психотерапевту 

Рамблер 2 часа назад
Специалисты предупреждают, что ваше душевное здоровье и психологическое состояние ничуть не менее важно, чем физическое.
Но если вы не понимаете, насколько серьезны ваши проблемы "в голове", то стоит задуматься о них раньше, чем они перерастут в болезнь.
Как выяснил "Рамблер", в вашем поведении могут быть незаметные сигналы, которые значат, что вам пора на прием к психотерапевту.

Продумываете плохой исход событий

Немало людей замечают за собой, что постоянно думают о плохом варианте развития событий и придумывают какой-то ритуал, чтобы этого не случилось. Например сейчас человек решает, что, если он не поменяет тарелки на столе, его сегодня задавит машина. Такие сценарии и "игры" говорят о том, что у человека может быть серьезное психрасстройство.

Повторяете одно действие

Постоянное повторение одного дейсвтия может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства. Так, вечное закрывание замков и перестилание постели говорят о ваших душевных проблемах.

Слишком хотите чистоты

Излишне маниакальное желание к чистоте в доме и постоянное "перемывание" рук также квалифицируются как симптомы обсессивно-компульсивного расстройства.

Прыгаете по настроениям

Стоит обратить внимание на перемены в своем настроении. Если вы замечаете, что настроение слишком часто и резко скачет без видимых на то причин, стоит задуматься о своем психологическом состоянии. То же самое эксперты говорят о вдруг появившейся замкнутости, нежелании общаться с близкими, потере интереса к любым делам.

Вредите себе

Частое желание как-то себе навредить, поцарапать, поранить или порезать говорит о серьезных проблемах с психологическим состоянием человека.

Теряете силы

Лень также может быть не просто чертой характера, а тревожным симптомом. Так, если вам лень совершать легкие ежедневные дела и вы делаете из них сложную задачу, значит что-то не так.
Постоянное желание полежать "еще чуть-чуть", вечная усталость и привязанность к дивану, уверенность в собственных неудачах.

Сильно переедаете и голодаете

Смена пищевого поведения также может стать сигналом. Так, человек с психологическими проблемами, может переедать, а потом вдруг вовсе отказываться от еды.

Проявляете неожиданные эмоции

Если вы резко начинаете плакать во время самого обычного фильма или грустить от вопроса "Привет, как дела?", то стоит обратить внимание на свое душевное здоровье.
Комментарии11 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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