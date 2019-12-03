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Основные симптомы злокачественных заболеваний крови 

Medical Note 24 минуты назад
Основные симптомы злокачественных заболеваний крови
Фото: Medical Note
Главный внештатный детский специалист-гематолог ДЗМ, руководитель Городского центра гематологии и онкологии Морозовской ГКБ, кандидат медицинских наук Константин Кондратчик рассказал, на что нужно обратить особое внимание, чтобы не упустить опасную болезнь. Об этом пишет газета «Московская медицина».
Чаще всего, от злокачественных заболеваний крови страдают дети в возрасте до шести лет. Есть, конечно, пациенты и постарше.
Чтобы вовремя распознать недуг, надо тщательно следить за состоянием ребенка, предупредил Константин Кондратчик. Так как болезнь может проявляться незаметно, на первый взгляд.
Насторожить должны любые изменения в поведении детей. Например, внезапное отсутствие аппетита, вялость, появление синяков. Такие проявления не стоит списывать на усталость от школы или физические нагрузки.
Если ребенок недомогает, надо первым делом сдать анализ крови. Так можно обнаружить изменения в формуле крови. Если они есть, специалист назначит дополнительное обследование.
Как отметил Константин Кондратчик, врожденный лейкоз у детей встречается крайне редко. То есть, в основном, речь идет о приобретенном заболевании.
«Возможной основной причиной развития онкогематологических болезней является нарушение деятельности иммунной системы. Провоцирующих факторов много: вирусные инфекции, длительная инсоляция, экологические аспекты, но, вероятно, мы знаем далеко не все»,
— пояснил эксперт.
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Теги:
Болезни и лекарства
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