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Врачи назвали необычный симптом диабета на коже 

Суть событий 6 часов назад
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Фото: Суть событий
Если при диабете не контролировать уровень сахара в крови должным образом, в результате может проявиться ряд проблем, включая почечную недостаточность, болезни сердца и инсульт. По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.
Это состояние называется диабетическая дермопатия и проявляется оно в виде круглых, красноватых или светло-коричневых поражений. Согласно статистике, симптом наблюдается приблизительно у 50% людей с диабетом 2 типа.
Как отмечают специалисты состояние вызвано повреждением нервов и кровеносных сосудов. А поскольку при диабете поражаются участки тела с наименьшем количеством мышц и жира, то возникают поражения кожи.
Среди других симптомов диабета 2 типа выделяют частые позывы к мочеиспусканию, чувство постоянной жажды и неожиданные проблемы со зрением. Однако медики предупреждают, что у некоторых людей признаки заболевания могут и вовсе отсутствовать и обнаружить его удастся только во время очередного планового обследования.
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