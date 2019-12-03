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Найден способ вылечить хронические язвы стоп 

Medical Note 2 часа назад
Найден способ вылечить хронические язвы стоп
Фото: Medical Note
Ученые из Первого МГМУ имени Сеченова создали прототип нового препарата для лечения синдрома диабетической стопы. Об этом пишет Агентство «Москва» со ссылкой на директора Центра коллективного пользования «Регенеративная медицина» Сеченовского университета Алексея Люндупа.
Ученые разработали прототип биомедицинского клеточного продукта для лечения самых тяжелых язв на стопах.
Препарат наносится в виде капель, его уже опробовали на пациентах с долго не заживающими язвами площадью от 4 до 40 кв.см. Благодаря новому лекарству раны полностью затянулись за короткое время, отметил Люндуп.
Представитель университета подчеркнул, что за участниками исследования ученые наблюдали больше трех лет. Рецидивов у пациентов не произошло, новые язвы не появились.
Дерматологи также подтвердили, что кожа в нормальном состоянии, более того, на стопах появилось больше коллагеновых волокон, а, значит, лекарство помогло сделать кожу более прочной.
Новый препарат планируется использоваться в комбинации с основными методами лечения — хирургической обработкой, промыванием растворами, наложением стерильных повязок.
Алексей Люндуп напомнил, что синдром диабетической стопы — это серьезное осложнение сахарного диабета, чреватое тяжелыми последствиями.
Хронические не заживающие язвы приводят к инфицированию и ампутации конечностей. В России ежегодно выявляют около 30 тысяч таких случаев. При этом выживаемость в течение первых пяти лет невысока.
Сообщается, что новый препарат может быть запущен в производство через несколько лет.
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Теги:
Болезни и лекарства , АГН "Москва"
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