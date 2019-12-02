Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ

Врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.

«Насчитывается не менее 300 разновидностей вирусов, способных вызывать картину ОРВИ. Грипп — самое тяжёлое из «простудных» заболеваний, потому что эта инфекция может сопровождаться серьёзнейшими осложнениями. К счастью, против гриппа имеются прививки, и это основная мера профилактики»,

— заявила она.

Как отметила Бачурина, грипп отличается от остальных ОРВИ более выраженной интоксикацией. Возможны сильные головные боли, слезотечение, покраснение и боль в глазных яблоках. Самый главный признак — очень резкое повышение температуры.