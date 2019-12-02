Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ученые ожидают роста заболеваемости раком на 30%
Ученые ожидают роста заболеваемости раком на 30%
Новости
Почему муковисцидоз стал для России проблемой
Почему муковисцидоз стал для России проблемой
Болезни и лекарства
Назван напиток, защищающий от появления рака
Назван напиток, защищающий от появления рака
Новости
Что делать, если вы подавились, а помочь некому
Что делать, если вы подавились, а помочь некому
ЗОЖ

Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ 

RT на русском 4 часа назад
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
Фото: RT на русском
Врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ.
«Насчитывается не менее 300 разновидностей вирусов, способных вызывать картину ОРВИ. Грипп — самое тяжёлое из «простудных» заболеваний, потому что эта инфекция может сопровождаться серьёзнейшими осложнениями. К счастью, против гриппа имеются прививки, и это основная мера профилактики»,
— заявила она.
Как отметила Бачурина, грипп отличается от остальных ОРВИ более выраженной интоксикацией. Возможны сильные головные боли, слезотечение, покраснение и боль в глазных яблоках. Самый главный признак — очень резкое повышение температуры.
Видео дня. Как защитить сосуды от старения
RT на русском: последние новости
Минздрав ожидает рост заболеваемости гриппом в России в декабре Минздрав ожидает рост заболеваемости гриппом в России в декабре Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ В ВОЗ назвали число диагностированных случаев ВИЧ в России в 2018 году В ВОЗ назвали число диагностированных случаев ВИЧ в России в 2018 году 
Теги:
Болезни и лекарства , газета "Аргументы недели"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые ожидают роста заболеваемости раком на 30%
Ученые ожидают роста заболеваемости раком на 30% 1
Почему муковисцидоз стал для России проблемой
Почему муковисцидоз стал для России проблемой 1
Назван напиток, защищающий от появления рака
Назван напиток, защищающий от появления рака
Что делать, если вы подавились, а помочь некому
Что делать, если вы подавились, а помочь некому 5
Три пункта для определения больной печени
Три пункта для определения больной печени 5
Видео
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Названы продукты, помогающие при гипертонии
26:06
Названы продукты, помогающие при гипертонии
Болезни и лекарства
Что делать, когда нет сил на интим
02:11
Что делать, когда нет сил на интим
ЗОЖ
Почему появляются мешки под глазами
26:08
Почему появляются мешки под глазами
ЗОЖ
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Как защитить сосуды от старения
07:49
Как защитить сосуды от старения
ЗОЖ Болезни и лекарства
Антипрививочниками заинтересовались вампиры
00:42
Антипрививочниками заинтересовались вампиры
Новости ЗОЖ
Туберкулезников повезут в больницы под конвоем
05:03
Туберкулезников повезут в больницы под конвоем
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение