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Почему муковисцидоз стал для России проблемой 

Рамблер 1 час назад
В последнее время в российской новостной повестке все чаще всплывает генетическое заболевание «муковисцидоз», характеризующееся тем, что у человека в органах накапливается слизь, мешая дышать и повышая риск инфицирования. «Рамблер» рассказывает, почему борьба с данным заболеванием оборачивается лекарственной проблемой.
Дело в том, что пациентам с муковисцидозом необходимо постоянно принимать многочисленные лекарства. При должном медикаментозном лечении человек с данным генетическим заболеванием живет в среднем около 37 лет.
В России, где пациентов с муковисцидозом порядка четырех тысяч человек, средняя продолжительность жизни около 25-27 лет. Основной причиной разницы в продолжительности жизни заболевших является недостаточная медикаментозная помощь.
В связи с политикой госзакупок лекарственных средств большинство больниц, руководствующиеся ценой препарата, закупает дешевые дженерики — препараты, копирующие дорогие оригинальные. Дело в том, что подобные средства могут оказать негативное воздействие на состояние пациента в связи с наличием нежелательных побочных эффектов.
Сложившаяся ситуация сделала невыгодной продажу оригинальных препаратов от муковисцидоза и привела к отзыву иностранных лекарственных средств с российского рынка (по данным первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, поданы заявки на отзыв 900 препаратов).
Проблемой является и то, что в России пока недоступна применяемая в других странах генетическая терапия, которая дает возможность предотвратить муковисцидоз, если начать принимать препараты с рождения.
Обстановка вылилась в одиночные пикеты и подписи петиции с просьбой к президенту Владимиру Путину повлиять на плачевную ситуацию. В своих обращениях родители просят предотвратить «медленную и мучительную смерть» их детей.
На волну протестов уже обратили внимание в Минздраве: Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести соответствующую проверку. Однако родители заболевших детей смотрят на это скептически, полагая, что министерство найдет очередной дженерик на замену качественным лекарствам.
Комментарии 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Андрей Исаев , Минздрав РФ , Единая Россия , Госдума , Росздравнадзор
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