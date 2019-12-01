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Народная медицина

Названы четыре «врага» здоровых сосудов 

Вечерняя Москва + ещё 2 29 минут назад
Названы четыре «врага» здоровых сосудов
Фото: Вечерняя Москва
Сосуды выполняют в организме функцию транспортировки крови, кислорода и питательных веществ. Из-за своей «работы» они должны быть открытыми и эластичными. Однако со временем из-за вредных привычек сосуды могут сжиматься, что приведет к негативным последствиями. Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Одним из них является курение. Из-за этой вредной привычки сосуды сжимаются, поэтому некоторые части тела не снабжаются кровью. Кроме того, страдает верхний слой сосудов, так как курение вызывает некие «дыры» и «шрамы».
Внутреннюю стенку сосудов может повредить и высокий уровень сахара в крови. По данному показателю в зоне риска находятся диабетики и преддиабетики.
Также проблемы с сосудами вызывает постоянно высокий уровень холестерина, так как он образует небольшие бляшки, которые делают артерии хрупкими и неэластичными.
Наконец, проблемы возникают при постоянном высоком кровяном давлении. Перекачивание крови при таком состоянии на стенки сосудов может привести к разрыву.
Для того, чтобы укрепить сосуды и как можно дольше сохранить их здоровыми, следует есть много овощей разных цветов и пищу богатую ненасыщенными жирными кислотами. Помимо этого, необходимо поддерживать нормальный вес и гулять несколько раз в день, пишет «МедикФорум».
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Теги:
Болезни и лекарства
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