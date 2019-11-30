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Названы продукты, помогающие при гипертонии 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Названы продукты, помогающие при гипертонии
Фото: РИА "ФедералПресс"
Медики отмечают, что высокое кровяное давление или гипертония — это состояние, которое постепенно наносит вред организму человеку. Врачи рекомендуют бороться с ней правильным питанием.
Эксперты рекомендуют употреблять чеснок. Отмечается, что он содержит аллицин, который способствует понижению кровяного давления. Врачи отметили, что чеснок лучше есть сырым, так как тогда он содержит больше аллицина.
Кроме того, медики советуют обратить внимание на свекольный сок. Кроме магния и калия он содержит нитрат, который расширяет кровеносные сосуды. Медики отмечают, что для достижения ощутимого результата его следует пить регулярно.
Также врачи рекомендуют употреблять мясо лосося. Он богат жирными кислотами омега-3, которые способствуют поддержанию здоровья сердца. Помимо этого, в лососе содержится много белка, который помогает организму восстанавливать поврежденные ткани и мышцы.
Кроме выше перечисленных продуктов врачи советуют пить гранатовый сок и чай из гибискуса. Эти два напитка способствуют уменьшению симптомов гипертонии, сообщает «МедикФорум».
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