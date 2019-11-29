Врач назвала 5 главных ошибок при лечении ангины

Врач-отоларинголог, к.м.н, член Европейской академии аллергии Ирина Григорьева рассказала в своем Instagram-блоге о самых распространенных ошибках, которые пациенты допускают при лечении острого тонзиллита, более известного как ангина.

Многие пациенты не помнят, когда именно они болели, и не могут назвать антибиотик, который принимали для лечения ангины. Это важно знать, чтобы не пить два раза подряд один и тот же препарат, подчеркивает эксперт.

Вторая ошибка — не готовиться к анализам. Например, «забрызгать горло мирамистином», затем прополоскать хлоргексидином, не забыть выпить кофе с пирожком, а потом пойти сделать посев из глотки.

«И удивляться потом, как же так, в посеве нет ничего, ангина значит вирусная, а антибиотик потребовался?», — добавляет Ирина Григорьева. — Делали так? Тогда точно результаты неправильные".

Ни в коем случае нельзя избавлять от белых крошек в миндалинах с помощью твердых металлических инструментов и замазывать их люголем.

Еще одна ошибка — постоянно брызгать ребенку в горло антисептические средства. Это нарушает микрофлору глотки и усугубляет ситуацию, отмечает эксперт.

Врач также призвала регулярно проходить осмотры у стоматолога и гастроэнтерологом, напомнив, что дискомфорт в глотке и изжога могут быть непосредственно связаны между собой.