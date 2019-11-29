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Врач назвала 5 главных ошибок при лечении ангины 

Medical Note + ещё 1 4 часа назад
Врач назвала 5 главных ошибок при лечении ангины
Фото: Medical Note
Врач-отоларинголог, к.м.н, член Европейской академии аллергии Ирина Григорьева рассказала в своем Instagram-блоге о самых распространенных ошибках, которые пациенты допускают при лечении острого тонзиллита, более известного как ангина.
Многие пациенты не помнят, когда именно они болели, и не могут назвать антибиотик, который принимали для лечения ангины. Это важно знать, чтобы не пить два раза подряд один и тот же препарат, подчеркивает эксперт.
Вторая ошибка — не готовиться к анализам. Например, «забрызгать горло мирамистином», затем прополоскать хлоргексидином, не забыть выпить кофе с пирожком, а потом пойти сделать посев из глотки.
«И удивляться потом, как же так, в посеве нет ничего, ангина значит вирусная, а антибиотик потребовался?», — добавляет Ирина Григорьева. — Делали так? Тогда точно результаты неправильные".
Ни в коем случае нельзя избавлять от белых крошек в миндалинах с помощью твердых металлических инструментов и замазывать их люголем.
Еще одна ошибка — постоянно брызгать ребенку в горло антисептические средства. Это нарушает микрофлору глотки и усугубляет ситуацию, отмечает эксперт.
Врач также призвала регулярно проходить осмотры у стоматолога и гастроэнтерологом, напомнив, что дискомфорт в глотке и изжога могут быть непосредственно связаны между собой.
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Теги:
Болезни и лекарства , Ирина Григорьева
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