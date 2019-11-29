Признаки болезней сердца, на которые редко обращают внимание

Иногда о том, что с сердцем что-то не в порядке, мы узнаем неожиданно. Один из самых важных органов выполняет свою работу 24/7 и порой не подает даже никаких сигналов о том, что с ним что-то не так. Однако по некоторым признакам определить, что сердце просит о помощи, можно. Важно эти симптомы «опознать». Как это сделать, рассказывает «Рамблер».

Жировые бляшки

Появление желтых небольших бляшек на конечностях, веках или других частях тела само по себе не опасно. Однако они могут быть предвестниками весьма серьезных проблем. Врачи часто упоминают о том, что жировые бляшки возникают у людей с крайне высоким уровнем «плохого холестерина» в крови. Точно такие же бляшки образуются одновременно и в кровеносных сосудах, в частности, в артериях, снабжающих кровью и кислородом сердце. Хорошего здесь мало. согласитесь.

Синие губы

Если сердце не получает необходимое количество кислорода, губы приобретают синеватый оттенок. Не стоит путать этот симптом с такими факторами, как изменение цвета губ, например, на морозе: в этом случае синева быстро исчезает.

Складка на мочке уха

Врачи не до конца могут объяснить этот факт, но существует связь между тем, что на мочке человека есть складка и возникновением атеросклероза, при котором образуются бляшки в кровеносных сосудах. Первой на это обратил внимание Сандерс Фрэнк, его именем и назвали эти складки, располагающиеся на мочке диагонально.

Изменение формы ногтей

Если вы вдруг заметили, что ваши ногти стали шире или толще, стоит задуматься о том, все ли в порядке с вашим сердцем. Дело в том, что такое явление может быть обусловлено тем, что пальцы не получают достаточное количество кислорода, который доставляется с кровью, и клетки стимулируют рост, пытаясь решить проблему.