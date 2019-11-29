Девушка моется два раза в месяц из-за болезни

Девушка моется всего два раза в месяц. Она не грязнуля, а жертва болезни

Тесса Хансен-Смит проживающая в штате Калифорния, США, страдает от редкой формы аллергии на воду, рассказывает новостной портал LADbible.

21-летняя Тесса старается избегать любого контакта с водой и другими жидкостями, потому что при попадании на кожу они вызывают у девушки сыпь, мигрень и даже лихорадку.

Первые проявления аллергии появились у Хансен-Смит в восемь лет — после принятия душа у нее началась сыпь.

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Родители девочки подумали, что покраснение вызвали некачественный шампунь или мыло, однако их замена не дала никакого эффекта.

Аллергия заставила Тессу бросить спорт. Ведь даже несколько капель пота приводят к дискомфорту и жжению.

Девушка стала вести практически сидячий образ жизни, а передвигаться лишь на машине или в специальной коляске.

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Личная гигиена Тессы тоже претерпела изменения — она принимает душ раз в две недели, каждый раз терпя сильнейшую боль.

«Я действительно в тяжелом положении, так как у меня аллергия на собственные слезы, слюну и пот. Простая питьевая вода может вызвать порезы на моем языке», — делится Хансен-Смит.

Современная медицина не в силах помочь Тессе избавиться от аллергии. В настоящее время девушка принимает по девять антигистаминных таблеток в день, чтобы хоть немного унять проявления болезни:

«Раньше я принимала по 12 таблеток в сутки. Врачи говорят, что от аквагенной крапивницы нет лекарства и мне никогда не поправиться. Иногда это тяжело слышать».

В столь тяжелой ситуации Тесса старается не опускать руки. Она переехала из родного города, чтобы учиться в хорошем колледже и найти новые знакомства, которые отвлекут ее от мучений.