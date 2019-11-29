Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как наушники влияют на здоровье
Как наушники влияют на здоровье
ЗОЖ
Врачи спасли "одержимую" женщину
Врачи спасли "одержимую" женщину
Новости
Ученые узнали, как порно влияет на мозг
Ученые узнали, как порно влияет на мозг
Наука
Как мужчинам жить дольше и здоровее
Как мужчинам жить дольше и здоровее
Наука

Девушка моется всего два раза в месяц. Она не грязнуля, а жертва болезни 

Anews 24 минуты назад
Девушка моется два раза в месяц из-за болезни
Фото: Youtube
Тесса Хансен-Смит проживающая в штате Калифорния, США, страдает от редкой формы аллергии на воду, рассказывает новостной портал LADbible.
21-летняя Тесса старается избегать любого контакта с водой и другими жидкостями, потому что при попадании на кожу они вызывают у девушки сыпь, мигрень и даже лихорадку.
Первые проявления аллергии появились у Хансен-Смит в восемь лет — после принятия душа у нее началась сыпь.
Youtube
Родители девочки подумали, что покраснение вызвали некачественный шампунь или мыло, однако их замена не дала никакого эффекта.
Аллергия заставила Тессу бросить спорт. Ведь даже несколько капель пота приводят к дискомфорту и жжению.
Девушка стала вести практически сидячий образ жизни, а передвигаться лишь на машине или в специальной коляске.
Youtube
Личная гигиена Тессы тоже претерпела изменения — она принимает душ раз в две недели, каждый раз терпя сильнейшую боль.
«Я действительно в тяжелом положении, так как у меня аллергия на собственные слезы, слюну и пот. Простая питьевая вода может вызвать порезы на моем языке», — делится Хансен-Смит.
Современная медицина не в силах помочь Тессе избавиться от аллергии. В настоящее время девушка принимает по девять антигистаминных таблеток в день, чтобы хоть немного унять проявления болезни:
«Раньше я принимала по 12 таблеток в сутки. Врачи говорят, что от аквагенной крапивницы нет лекарства и мне никогда не поправиться. Иногда это тяжело слышать».
В столь тяжелой ситуации Тесса старается не опускать руки. Она переехала из родного города, чтобы учиться в хорошем колледже и найти новые знакомства, которые отвлекут ее от мучений.
Видео дня. Как по коже узнать о проблемах с печенью
Anews: последние новости
9 ошибок, из-за которых насморк долго не проходит. Говорит специалист 9 ошибок, из-за которых насморк долго не проходит. Говорит специалист Опасное садоводство. Британка лишилась ног после работы в саду Опасное садоводство. Британка лишилась ног после работы в саду Ходячие мертвецы: новый наркотик, превращающий людей в зомби Ходячие мертвецы: новый наркотик, превращающий людей в зомби
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как наушники влияют на здоровье
Как наушники влияют на здоровье
Врачи спасли «одержимую» женщину
Врачи спасли «одержимую» женщину
Ученые узнали, как порно влияет на мозг
Ученые узнали, как порно влияет на мозг 1
Как мужчинам жить дольше и здоровее
Как мужчинам жить дольше и здоровее 4
Что будет с кровью, если есть чеснок каждый день
Что будет с кровью, если есть чеснок каждый день 15
Видео
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Как защитить сосуды от старения
07:49
Как защитить сосуды от старения
ЗОЖ Болезни и лекарства
Антипрививочниками заинтересовались вампиры
00:42
Антипрививочниками заинтересовались вампиры
Новости ЗОЖ
Туберкулезников повезут в больницы под конвоем
05:03
Туберкулезников повезут в больницы под конвоем
Болезни и лекарства
Как связаны прыщи и печень
26:08
Как связаны прыщи и печень
Болезни и лекарства
В России перестанут сертифицировать лекарства
01:27
В России перестанут сертифицировать лекарства
Новости
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
12:13
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
Болезни и лекарства
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
01:42
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение