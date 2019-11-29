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Болезни и лекарства

Как выявить алкоголика с помощью трех вопросов 

Рамблер 3 часа назад
Определить наличие того или иного заболевания может только профессионал. Поэтому для диагноза "алкоголизм" человек должен сдать большое количество анализов. Однако прежде, чем записывать его на обследования, нарколог задает три простых вопроса. "Рамблер" узнал, какие вопросы задают, чтобы выявить алкоголика.
Для того, чтобы понять, есть ли вероятность алкогольной зависимости у человека, врач задает несколько вопросов. Сначала это два вводных, которые не имеют значения. Медик спрашивает, принимает ли человек алкоголь, а потом просит рассказать, как часто и в каком количестве. Чаще всего человек преуменьшает выпиваемую дозу, чтобы не казаться алкоголиком, а у врача не закрались бы подозрения.
Однако, как бы потенциальный больной не отвечал на эти вопросы, для врача они смысла не имеют. Он будет ориентироваться на следующие три ответа, которые ему дадут. Причем первые два вопроса были сформулированы так, чтобы человек расслабился и начал доверять доктору.
Три ключевых вопроса, которые определяют вердикт врача:
"А вам когда-нибудь говорили завязывать с алкоголем?"
"Было ли вам когда-нибудь стыдно от того, что вы пьете?"
"Было ли у вас желание опохмелиться с утра?"
Если на все три вопроса человек ответил "да", то с высокой вероятностью он — хронический или функциональный алкоголик. Уже после этого врач направляет на сдачу необходимых анализов, прохождение обследований, а потом назначает лечение.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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