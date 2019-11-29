Болезни, от которых защищает вода

Наверно, не стоит в который раз напоминать о том, что вода — ценнейший ресурс для организма человека. Но знаете ли вы, что обыкновенная прозрачная жидкость вполне может уберечь человека от некоторых весьма опасных заболеваний? О том, от каких болезней может защитить простая вода, рассказывает «Рамблер».

Инсульты и инфаркты

Одна из причин этих заболеваний — тромбы. Их провоцирует, чаще всего, затрудненное движение эритроцитов. Для того, чтобы красные кровяные тельца свободно перемещались по сосудам, необходимо пить больше воды. Для чего? Дело в том, что употребление достаточного количества воды делает кровь более жидкой, обеспечивая нормальное движение клеток крови, а значит сокращает риск образования тромбов.

Ухудшение работы мозга

В условиях, когда одному из самых главных органов человеческого тела не хватает воды, он получает меньшее количество кислорода и питания. Вследствие этого уменьшается объем мозга, возникают проблемы с памятью и вниманием, появляются головные боли.

Проблемы с кишечником

От нехватки воды в организме очень страдает кишечник. Этому органу необходимо около 8 литров воды ежедневно, чтобы работать без сбоев. Если же количество жидкости не отвечает нормам, в кишечнике может образоваться комок из остатков пищи, который не выходит из организма естественным путем. Как результат — запор. Отнестись к этому надо серьезно: хронический запор является одним из главных факторов развития рака кишечника.