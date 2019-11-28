Пересадка пениса: как мужчинам возвращают достоинство

Гибкие протезы, насосы в мошонке и трансплантация пениса: как это работает? Medical Note — о том, как протезируют фаллосы, и зачем пришивают чужие гениталии.

«Леди, вероятно, я сейчас самый опасный человек в Америке: мужчина 65 лет с пенисом юноши!» — смеется Том Мэннинг, которому пересадили пенис. Он — единственный, кто не стесняется рассказывать о себе и своем новом органе.

Сейчас в списке кандидатов на пересадку — десятки человек. Давайте разберемся, почему врачи стараются заменить протезы новыми фаллосами, и кто соглашается отдать мужское достоинство реципиентам?

От Леонардо да Винчи до «пионеров фаллопластики»

Основоположник экспериментальной трансплантации — Нобелевский лауреат 1912 года Алексис Каррель. Но почти век после начала его работ и более 50 лет после первой успешной трансплантации почки такие органы, как кисти рук, лицо и половой член рассматривались специалистами только в теории. Потому что эти органы — не жизненно важные, и можно жить с изуродованным лицом или без пениса. Другой вопрос — качество подобной жизни.

Вместо трансплантации использовались различные приспособления из тех, которые применяют при эректильной дисфункции.

Самый первый наружный протез, который известен, принадлежал ученику Леонардо да Винчи. Амбруаз Паре изобрел приспособление, похожее на жесткий презерватив или современный наружный эректор. Деревянный чехол с отверстием помогал сперме попадать в вагину, чтобы совершать акты и достигать зачатия.

Удобство такого аппарата было сомнительным.

В Полинезии и бассейне Амазонки некоторые племена до сих пор используют жесткие чехлы для пенисов. Они не только защищают от травм, но и указывают на статус мужчины. И применяются при ритуальной дефлорации девушек, помогая достигать эрекции (или заменяя ее).

Наружные эректоры неудобны. Чтобы помочь пациентам, в прошлом веке начались эксперименты с эндопротезированием пенисов. В 1936 году был создан первый неофаллос.

Профессор Н. А. Богораз, русский «пионер фаллопластики» создал «живую» конструкцию: сформировал из лоскута кожи с живота пациента половой член и «укрепил» его реберным хрящом. Эксперимент вышел неудачным: хрящевая ткань рассосалась. Пересадка костей в член привела к тому же результату.

Тогда встал вопрос о поиске материала для импланта.

Что только ни пытались использовать для придания пенису упругости! Вживляли плексиглас, акрил, силикон, стержни из полиэтилена, комбинации пластика с серебряной проволокой. У всех были недостатки — фаллопротезы оказывались не физиологичны, часто были заметны из-за странной формы члена. А еще имели свойство ломаться.

Но фаллопротезы постоянно совершенствовались.

Эрекция — процесс гидравлический: она появляется при наполнении кавернозных тел кровью. И ее можно имитировать: именно так появились гидравлические протезы со встроенной помпой.

Сегодня надувные трехкомпонентные системы используются чаще всего. В них два надувных цилиндра, внедренных в кавернозные тела пениса, насос с ручным управлением внутри полости мошонки и резервуар с жидкостью. На насосе есть кнопка. Ее надо несколько раз нажать: жидкость достигает цилиндров, появляется эрекция. По окончании акта цилиндры «сдуваются».

Есть и сгибаемые импланты из силиконовых стержней, которые в России известны как «ростовские». Они используются при сложных случаях, так как половой член с ними всегда полутвердый, и скрыть это сложно.

Несмотря на активное развитие эндопротезирования пенисов, наружные протезы также используются. Например, при эректильной дисфункции из-за декомпенсированного сахарного диабета или после травмы позвоночника.

Последствия обрезания и татуировка на пенисе

Утрата пениса — та ситуация, которая долго замалчивалась не только пациентами, но и обществом. Стыд, скепсис, неприятие из-за потери мужского достоинства мешали обращаться к врачам. А специалисты, соответственно, не получали активной мотивации к исследованиям.

В 2014 году Университет Джона Хопкинса организовал симпозиум о проблемах жертв военных действий, лишившихся гениталий. Обсуждались не только вопросы физиологии — как восстанавливать пенис, чтобы нормально ходить в туалет, но и особенности самовосприятия, самооценки, личных отношений.

После трансплантации пениса пациенты единодушно сообщают: наконец они почувствовали себя нормальными.

Причем практически сразу после операции. Факт наличия «не жизненно важного» органа меняет практически все.

Но на сегодня такие операции можно пересчитать по пальцам одной руки.

Первая была проведена в Китае в 2006 году — 44-летнему мужчине. Физических осложнений не было, но возникла другая проблема. Реципиент и его жена не смогли привыкнуть к чужому половому органу, и в итоге хирургам пришлось его удалить.

Полностью успешная трансплантация прошла только в 2014 году в Южной Африке.

В этом регионе ампутация пениса — не редкость, и дело вовсе не в войнах.

Чтобы стать «настоящим мужчиной», многим приходится проходить через ритуальное обрезание крайней плоти. Отсутствие гигиены приводит к воспалению, инфекции.

При обращении к врачу процесс может оказаться настолько запущенным, что требуется частичная или полная ампутация органа. По статистике, в год в Африке проводят около 250 пенэктомий, после которых мужчины часто выбирают самоубийство — без пениса жизни нет.

Два пациента профессора Андре ван дер Мерве, который провел успешные трансплантации пениса, были жертвами обрезания. Первый — молодой человек 21 года — почти забыл о том, что живет с чужой частью тела. У него восстановились все функции в первые же месяцы. А через три года после пересадки его партнерша забеременела.

Второй пациент жил без члена 17 лет, и трансплантация также прошла успешно. Профессор описал мужчину как «одного из самых счастливых людей, которых он видел».

После операции была только одна не медицинская, но существенная проблема. Пациент был чернокожим, а пенис принадлежал белому донору. Вопрос решили при помощи медицинской татуировки.

13 хирургов для одной операции

Том Мэннинг, который шутит о своей «опасности для дам», единственный из пациентов свободно рассказывает и о том, как он жил без важного органа, и что изменилось после пересадки.

Половой член он утратил из-за травмы на работе: разгружал коробки и опрокинул на себя тележку. Следующие два месяца он терпел боль, отек пениса и кровь. А потом пошел к врачу, где помимо последствий травмы диагностировали рак полового органа. И пенис пришлось удалить.

Первое, что сказал Том своему врачу после пенэктомии: «Если вы будете экспериментировать с трансплантацией, знайте: я готов!»

Операции пришлось ждать 4 года, и успешный исход не был гарантирован. Трансплантацию проводили 13 хирургов в течение 15 часов.

Но в результате все получилось: через полгода восстановилась чувствительность пениса, мочеиспускание, а также частичная эректильная функция. Что для людей старше 60-лет — неплохой показатель.

Сам Мэннинг активно рассказывает о жизни с иммунодепрессантами — препараты необходимы, чтобы чужие ткани не были отвергнуты. А также надеется, наконец, «проверить молодой орган в деле». Сам он говорит, что если вдруг у него случится любовное свидание, то он первым делом позвонит своим врачам с криком «Он живой!».

Не только пенис: новая методика трансплантации

Недавно хирурги из Университета Дж. Хопкинса отчитались об успешной операции по пересадке не только пениса, но и мошонки с частью брюшной стенки. Эта операция стала первой в своем роде: до этого пересаживали только член.

У пациента — молодого солдата — после взрыва во время боевых действий от пениса осталось только полтора сантиметра. Но артерии брюшной полости и малого таза оказались сохранными, и их соединили с кровеносной системой донорского органа.

В итоге, пересаживать пришлось часть брюшной стенки и гениталии, хотя и без тестикул. Именно в тестикулах или яичках вырабатываются сперматозоиды, а донор не желал, чтобы у нового владельца были «его» дети.

После курса иммуносупрессии, через полтора года после операции врачи отчитались о результатах.

Чувствительность «нового» пениса восстановилась, хотя головка стала менее сенситивна к касаниям.

Пациент смог мочиться стоя «мощной струей» и без проблем. И с половой жизнью тоже все оказалось хорошо: полноценная эрекция, оргазмы и нормальная личная жизнь.

Донация пениса: как найти донора?

Все операции по трансплантации гениталий пока не имеют полностью разработанных протоколов и инструкций. В каждом случае проводят консилиумы всех врачей, которые имели подобный опыт. И хотя операций было совсем немного, таких специалистов уже более 30.

Но сложнее всего при трансплантации пениса, оказывается, не провести пересадку и завершить реабилитацию.

Проблема — в подборе донора.

Даже трансплантацию матки половина ведущих специалистов причисляет к неэтичным. Проблема по-прежнему в том, что ни матка, ни пенис не относятся к жизненно важным органам. Без них вполне можно существовать.

Общественное мнение также относится неоднозначно.

Подбор донорских гениталий — острый вопрос. Операции были бы проведены раньше и в большем количестве, но врачи продолжают ждать подходящий для пациентов материал.

В США, например, в опросах выявили, что жертвовать важные органы посмертно готовы 9 из 10 американцев. А вот отдать «не важные» лицо или пенис — только половина.