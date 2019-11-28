Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как мужчинам возвращают достоинство
Как мужчинам возвращают достоинство
Болезни и лекарства
Как использовать денежное дерево для здоровья
Как использовать денежное дерево для здоровья
Народная медицина
Напитки, которые стоит пить для очищения печени
Напитки, которые стоит пить для очищения печени
Народная медицина
Как это остановить: почему с возрастом растет живот
Как это остановить: почему с возрастом растет живот
ЗОЖ

Опасные симптомы, которые должны насторожить 

SM News 5 часов назад
Опасные симптомы, которые должны насторожить
Фото: SM News
Конечно, излишняя тревожность и ипохондрия ни к чему, однако, есть ряд симптомов, на которые многие не обращают внимания, а зря:

1. Сонливость.

Если вы спите меньше 6 часов в сутки и во время бодрствования чувствует постоянную усталость и желание прилечь, это легко можно списать на нехватку сна. Но если у вас полноценный восьмичасовой ночной сон, и при этом не покидает ощущение сонливости днем, то это серьезный повод обратиться к специалисту. Ведь хроническая усталость может быть симптомом многих заболеваний: от железодефицитной анемии до диабета.

2. Потливость.

Потеть во время физической активности или волнения абсолютно нормально. Но если при относительно спокойном состоянии и невысокой окружающей температуре вы все равно обливаетесь потом, значит, пора провериться у кардиолога. Такой симптом может говорить о сердечных заболеваниях и гормональных сбоях.

3. Внезапная потеря веса.

Конечно, для многих это может звучать как мечта. Но на самом деле, терять вес при отсутствии на то видимых причин — ненормально. Такой симптом характерен в том числе для онкологических заболеваний. Поэтому медлить с походом к врачу точно не стоит.

4. Судороги в ногах.

Дискомфорт и судороги во время покоя (чаще всего ночью или во время долгого сидячего положения) — тревожный симптом, который может говорить о наличии тромбоза вен. Если к этому симптому добавляется наличие вздутых вен и сосудистых "звездочек", вам точно пора к специалисту.

5. Ухудшение почерка.

Конечно, возможно вы стали писать слишком много или наоборот, давно не писали, тогда это нормально. Но если при отсутствии на то причин, вы заметили, что написанные вами тексты все сложнее разобрать, пора сходить к неврологу и проверить организм на наличие неврологических заболеваний, вплоть до болезни Паркинсона.

6. Ногти изменили форму или цвет.

Или и то, и другое. Это не просто косметический недостаток, не спешите срочно покрывать их лаком или делать наращивание. Необходимо проанализировать эту ситуацию со специалистом, ведь состояние ногтей отражает в целом состояние организма. Например, вогнутые ногти могут рассказать об анемии, деформация в районе кутикулы — о проблемах с сердцем, пятна — об острой нехватке микроэлементов.
Видео дня. Что делать с липомой
SM News: последние новости
В Минздраве рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом В Минздраве рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом Денежное дерево в народной медицине Денежное дерево в народной медицине Чем не рекомендуют закусывать врачи Чем не рекомендуют закусывать врачи
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мужчинам возвращают достоинство
Как мужчинам возвращают достоинство 1
Как использовать денежное дерево для здоровья
Как использовать денежное дерево для здоровья
Напитки, которые стоит пить для очищения печени
Напитки, которые стоит пить для очищения печени 1
Как это остановить: почему с возрастом растет живот
Как это остановить: почему с возрастом растет живот
Названы запретные продукты для гипертоников
Названы запретные продукты для гипертоников
Видео
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Как связаны прыщи и печень
26:08
Как связаны прыщи и печень
Болезни и лекарства
В России перестанут сертифицировать лекарства
01:27
В России перестанут сертифицировать лекарства
Новости
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
12:13
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
Болезни и лекарства
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
01:42
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
Наука
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Что делать с липомой
26:04
Что делать с липомой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
14:26
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение