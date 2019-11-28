Опасные симптомы, которые должны насторожить

Конечно, излишняя тревожность и ипохондрия ни к чему, однако, есть ряд симптомов, на которые многие не обращают внимания, а зря:

1. Сонливость.

Если вы спите меньше 6 часов в сутки и во время бодрствования чувствует постоянную усталость и желание прилечь, это легко можно списать на нехватку сна. Но если у вас полноценный восьмичасовой ночной сон, и при этом не покидает ощущение сонливости днем, то это серьезный повод обратиться к специалисту. Ведь хроническая усталость может быть симптомом многих заболеваний: от железодефицитной анемии до диабета.

2. Потливость.

Потеть во время физической активности или волнения абсолютно нормально. Но если при относительно спокойном состоянии и невысокой окружающей температуре вы все равно обливаетесь потом, значит, пора провериться у кардиолога. Такой симптом может говорить о сердечных заболеваниях и гормональных сбоях.

3. Внезапная потеря веса.

Конечно, для многих это может звучать как мечта. Но на самом деле, терять вес при отсутствии на то видимых причин — ненормально. Такой симптом характерен в том числе для онкологических заболеваний. Поэтому медлить с походом к врачу точно не стоит.

4. Судороги в ногах.

Дискомфорт и судороги во время покоя (чаще всего ночью или во время долгого сидячего положения) — тревожный симптом, который может говорить о наличии тромбоза вен. Если к этому симптому добавляется наличие вздутых вен и сосудистых "звездочек", вам точно пора к специалисту.

5. Ухудшение почерка.

Конечно, возможно вы стали писать слишком много или наоборот, давно не писали, тогда это нормально. Но если при отсутствии на то причин, вы заметили, что написанные вами тексты все сложнее разобрать, пора сходить к неврологу и проверить организм на наличие неврологических заболеваний, вплоть до болезни Паркинсона.

6. Ногти изменили форму или цвет.

Или и то, и другое. Это не просто косметический недостаток, не спешите срочно покрывать их лаком или делать наращивание. Необходимо проанализировать эту ситуацию со специалистом, ведь состояние ногтей отражает в целом состояние организма. Например, вогнутые ногти могут рассказать об анемии, деформация в районе кутикулы — о проблемах с сердцем, пятна — об острой нехватке микроэлементов.