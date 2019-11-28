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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака 

Газета.Ru 4 часа назад
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
"Она [скончалась] не в больнице. Состояние не было критическим, их выписали в конце октября из НЦЗД из-за того, что отделение закрыли", — заявила Десятская.
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции. В других медицинских центрах такие операции проводят только детям, чей вес белее 9-10 кг.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Новости , Газета.Ru
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