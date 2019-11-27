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Лекарство от гриппа сделало вирус еще опаснее 

Популярная механика + ещё 1 24 минуты назад
Лекарство от гриппа сделало вирус еще опаснее
Фото: Популярная механика
Исследователи наблюдали за историей болезней двух японских детей, брата и сестры, которые заразились гриппом штамма H3N2. После появления у мальчика первых симптомов болезни врачи прописали ему балоксавир — лекарство от гриппа нового поколения, которое недавно разрешили к применению в Японии и США. Этот препарат блокирует работу одного из вирусных ферментов, который играет ключевую роль в чтении генома вируса после его попадания в клетку, что останавливает дальнейшее распространение инфекции.
Балоксавир улучшил самочувствие ребенка, однако через два-три дня у него снова поднялась температура. В то же самое время гриппом заболела его сестра, после чего балоксавир перестал помогать и тому, и другому ребёнку. Этот случай привлек внимание вирусологов из Токио, которые обратились за помощью к профессору Висконсинского университета в Мэдисоне, который известен как один из лучших в мире экспертов по изучению возможных путей эволюции вируса гриппа.
Учёные собрали у детей образцы биологических жидкостей, извлекли из них вирусы, расшифровали их геномы и сопоставили между собой. Оказалось, что штамм H3N2 стал неуязвимым к действию балоксавира, а в гене, кодирующем фермент, работе которого мешает это лекарство, появилась мутация. Иногда она возникает в геноме вируса сама по себе, в результате случайных ошибок при сборке его новых копий.
Однако в этом случае она появилась в результате взаимодействия гриппа и лекарства в организме, что свидетельствует о том, что этой ошибки нет в геномах вирусов, которые врачи извлекли из клеток мальчика ещё до начала приема балоксавира. Появление мутации не уменьшило заразности вируса и не лишило его возможности передаваться воздушно-капельным путем. Это означает, что подобные вариации гриппа могут достаточно быстро распространяться и резко снижать эффективность работы балоксавира.
Этот факт нужно учитывать в медицинской практике и не использовать подобные лекарства для массового лечения или профилактики гриппа, чтобы избежать быстрого распространения неуязвимых штаммов вируса. Благодаря вакцинам и выработке коллективного иммунитета к самой распространенной версии гриппа, структура белков и генома этого вируса постоянно меняется, что вынуждает медиков постоянно создавать новые прививки.
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Теги:
Болезни и лекарства
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