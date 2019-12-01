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Почему алкоголь нельзя смешивать с лекарственными препаратами 

Рамблер 4 часа назад
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем
Фото: depositphotos.com
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале «Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования», 45% американцев предпочитают смешивать таблетки с алкоголем, зная об определенных последствиях. «Рамблер» выяснил, к каким заболеванием приводят различные сочетания медикаментов и алкогольной продукции.

Алкоголь + Аспирин

При регулярном сочетании аспирина с алкоголем возможно образование язвы желудка. Механизм воздействия аспирина на желудок, как противовоспалительного средства, основан на подавлении активности ферментов, которые участвуют в выработке веществ, создающих воспаление в организме. Так как алкогольные напитки оказывают влияние на слизистую желудка, раздражая ее. Большое количество алкоголя подавляет действие аспирина и наносит двойной удар по поджелудочной железе.

Алкоголь + Кофеин, эфедрин, колдрекс и колдакт

Сочетание этих препаратов с алкоголем приводит к гипертоническому кризу — повышению артериального давления. Две жидкости оказывают противоречивые эффекты на организм человека: кофеин — возбуждает и сужает сосуды, а алкоголь — успокаивает нервную систему и расширяет сосуды. Из-за таких резких скачков организм не успевает перестраиваться, и уровень артериального давления дает сбой.

Алкоголь + Парацетамол, панадол и эффералган

Смешивание алкоголя с жаропонижающими средствами чревато токсическим поражением печени. Печень повреждается из-за способа, которым организм расщепляет парацетамол. Заливая это алкоголем, количество токсинов NAPQI увеличивается, печень не успевает производить для их устранения антиоксидант глутатион. Что и приводит к серьезному истощению печени.

Алкоголь + Снотворное, транквилизаторы

Некоторые антидепрессанты имеют склонность провоцировать эпилептические припадки у предрасположенных лиц, алкоголь имеет то же свойство. Сильное снотворное без рецепта с алкоголем способны привести к мозговой коме. И этаноловый спирт, и производные барбитуровой кислоты расслабляют дыхательные мышцы, приводя к полной остановке дыхания. В лучшем случае вы можете отделаться сильной интоксикацией.

Алкоголь + Антибиотики

При одновременном поступлении в печень алкоголя и препаратов, борющихся с всевозможными инфекциями, неизбежно назревает конфликт. Чаще всего проигравшей стороной становится лекарство. В организме происходит накопление препарата, что может приводить к интоксикации. Одновременно с этим антибиотики теряют свою силу и не оказывают никакого лечебного эффекта.
Видео дня. Как по коже узнать о проблемах с печенью
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства
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