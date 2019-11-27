С какими болезнями не берут в армию

Существуют сотни болезней, которые являются показанием для освобождения для службы в армии Российской Федерации. Самые часто встречающиеся рассмотрим в материале "Рамблера".

В топ-5 самых популярных болезней, с которыми служба в армии противопоказана, можно смело включить: