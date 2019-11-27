С какими болезнями не берут в армию 

Существуют сотни болезней, которые являются показанием для освобождения для службы в армии Российской Федерации. Самые часто встречающиеся рассмотрим в материале "Рамблера".
В топ-5 самых популярных болезней, с которыми служба в армии противопоказана, можно смело включить:
- проблемы со зрением (в эту группу входит множество различных заболеваний: косоглазие, серьезная близорукость или дальнозоркость, различные нарушения остроты зрения);
- плоскостопие (избежать повестки можно при наличии третьей или четвертой степени болезни);
- проблемы с давлением (гипертония — недуг куда серьезнее, чем зачастую кажется молодым людям. Для службы в армии признаются не годными призывники с диагнозом гипертония первой степени);
- сколиоз (несмотря на то, что искривление позвоночника встречается практически у всех, серьезные проблемы по этой части могут стать поводом к получению военного билета. Для этого у потенциального призывника должен быть зафиксирован второй степени при угле искривления 17 градусов и более или же искривление позвоночника третьей стадии);
- кожные заболевания (сюда входит целый ряд недугов: экзема дерматит, крапивница, псориаз. Диагноз должен быть подтвержден врачом-дерматологом, а само заболевание должно носить хронический характер).