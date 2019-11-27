В каком случае можно вызвать психиатрическую скорую

В каком случае можно вызвать неотложную психиатрическую помощь

Угроза "отправить в психушку" многим кажется нереальной, однако в России действуют правила, определяющие случаи, в которых вы в праве вызвать бригаду неотложной психиатрической помощи для другого человека.

В РФ соответствующие правила регламентируются статьями 11, 16, 29 и 30 Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и еще несколькими нормативными документами.

Как выяснил "Рамблер", если заболевший человек не против госпитализации, то ему следует просто подойти в районный диспансер по месту проживания и обратиться к врачу-психиатру, который по результатам осмотра выписывает направление и сам вызывает психиатрическую скорую.

А вот с недобровольной госпитализацией все не так просто. Так, законы РФ определяют состояния, в которых можно вызвать для своего близкого неотложную помощь.

"…под неотложной психиатрической помощью понимают комплекс мероприятий, направленных на оказание экстренной помощи больным, находящимся либо в состоянии острого психоза, нередко сопровождающегося помрачением сознания, возбуждением, выраженными эмоциональными расстройствами, растерянностью, образным бредом, обманами восприятия (галлюцинациями), либо обнаруживающим хотя и хроническое, но тяжелое психическое расстройство, которое обусловливает в данное время их опасность для себя или для окружающих…", — говорится в комментарии к статье 16 Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании".

Три критерия по закону

Нормативно определены три случая, в которых можно совершить недобровольную госпитализацию.

Так, если человек представляет непосредственную опасность для окружающих и для самого себя, если он потерял способность самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности или, если без психиатрической помощи его здоровью грозит существенный вред.

В случае, когда больной отказывается даже от освидетельствования, его могут принудительно госпитализировать только при наличии критерия " представляет опасность для себя и окружающих". Для его недобровольного осмотра при осутствии этого критерия необходимо получить санкцию судьи.

Решение по недобровольной госпитализации примет врач-психиатр, прибывший в составе психиатрической скорой.