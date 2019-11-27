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Что в вашем поведении выдает скрытую шизофрению 

Рамблер 4 часа назад
Шизофрения считается одним из самых распространенных и спорных психиатрических заболеваний. Специалисты называют этот диагноз настоящим бичем современного мира.
Среди симптомов этого заболевания выделяют позитивные и негативные. Как выяснил "Рамблер", "позитивные сигналы" в поведении человека может заметить любой непрофессионал. Среди них галлюцинации, паранойя, несвязная речь, деперсонализация.
А вот негативными симптомами называют "сигналы", которые может распознать не каждый обыватель.

Не могу думать

У человека с развивающейся шизофренией зачастую возникают проблемы с образным мышлением. Он не может представить себе какой-то сценарий или трактует фразеологизмы слишком буквально. Фраза "в своем глазу бревна не увидишь" для него будет казаться крайне странной и непонятной.

Ничего не хочу

Нам всем бывает грустно и одиноко, а иногда эти чувства сопровождаются нежеланием что-либо делать и попросту отсутствием любых стремлений. Если такое "настроение" появляется слишком часто, а человек равнодушен и апатичен ко всему, это может быть признаком серьезного психрасстройства.

Нет мимики и жестов

Слишком отстраненное выражение лица, отсутствие любых мимических реакций и неиспользование жестов также считается одним из скрытых сигналов шизофрении.

Забыть про гигиену

Человек с развивающейся шизофренией понемногу отказывается от своих ежедневных привычек, особенно связанных с гигиеной. Например, прекращает мыть руки после туалета или чистить зубы дважды в день.

Несоответствие эмоций

Еще одним признаком могут стать странные несоответствующие моменту эмоции. Так например, человек может начать плакать во время обычной ситуации или веселиться, когда случилось что-то трагическое
В любом случае, если вы заметили подобные сигналы в своем поведении или в действиях близких, следует обратиться к специалисту. Симптомы шизофрении в современной медицине поддаются лечению.
Комментарии39 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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