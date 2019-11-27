В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

"Грипп — это сезонное заболевание, поэтому повышение заболеваемости сезонное будет обязательно. По всем нашим прогнозам, критериям и по тем прогнозам, который дает наш Институт гриппа … подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы пойдем в ускоренный подъем в конце декабря, перед Новым годом, пик придется на январь и начало февраля", — сказала Скворцова на форуме "Общественный иммунитет".

Она уточнила, что на спад заболеваемость пойдет примерно в апреле. По словам министра, благодаря проведению прививочной кампании против гриппа можно надеяться, что интенсивность будет умеренной, с небольшим количеством сложных клинических случаев.

Скворцова подчеркнула, что если у человека возникают симптомы гриппа, то не нужно ждать, надо обязательно обращаться к врачу.