Описаны последствия приема российских и импортных лекарств

Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми. Как «Ленте.ру» рассказали матери больных муковисцидозом детей Лейла Морозова и Ольга Шеремет, переход с импортных лекарств на отечественные аналоги сопровождается осложнениями, дешевые дженерики российского производства иногда попросту не действуют, в то время как продукция зарубежных фармкомпаний исчезает из России.

Муковисцидоз — неизлечимое генетическое заболевание. При нем легкие и бронхи больного забиваются слизью, которая начинает гнить и разрушать весь организм, и даже стабильный пациент должен каждый день выпивать «горсть таблеток». Антибиотики, бронхолитики и ферменты им, как льготной категории, государство должно выдавать бесплатно. Однако, как рассказала Лейла Морозова, из-за импортозамещения практически все проверенные лекарства заменили на более дешевые аналоги российского производства.

«В прошлом году мы по всей России пытались предотвратить перевод с импортных ферментов на российские. У тех, кто принимал наш препарат, он вообще не работал. А с государственными антибиотиками — тоже беда. В лучшем случае они не действуют, в худшем — вызывают осложнения»,

— отметила собеседница «Ленты.ру».

По словам Ольги Шеремет, «помогающий всем» препарат не подошел ее дочери.

«Как только дочери его вели, у нее практически сразу началась тошнота, сильная рвота, понос, — рассказала она. — Хорошо, что врачи были рядом и увидели. Они потом зафиксировали это в выписке».

Шеремет отметила, что по всем признакам у ее дочери приближается очередное обострение болезни, и она стала на всякий случай искать в аптеке европейский антибиотик «Фортум».

«А его нет нигде, — сказала она. — Как оказалось, искала я не одна. Активные родители обратились в российское представительство компании-производителя. Выяснилось, что последняя поставка "Фортума" была в сентябре, больше он завозиться в страну не будет».

По существующему регалменту, если импортозамещенное лекарство кому-то не подходит, то лечащий врач фиксирует побочные эффекты, затем созывается врачебная комиссия, которая рекомендует закупку нужного препарата. В случае положительного решения Минздрава проводятся торги, а отрицательный вердикт можно обжаловать в суде, но на это, по словам родителей больных детей, уходит много времени.

Как «Ленте.ру» рассказал Президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский , с рынка в России уходят около 900 импортных препаратов, а 25 процентов государственных аукционов сорваны.

«Льготники массово отказываются от лекарств, некоторые лечебные учреждения стали должниками и не могут купить лекарства, пациенты не получают не только незарегистрированных противоэпилептических препаратов, но привычные им инсулины, преднизолон, необходимые лекарства от рассеянного склероза, онкологии и прочего»,

— добавил он.

Официально некоторые производители говорят, что вынуждены взять паузу на перерегистрацию лекарств в России, однако пациенты уверены, что лекарства не вернутся. Родители детей, больных муковисцидозом, опубликовали петицию с требованием изменить ситуацию с вытеснением лекарств российскими дженериками.