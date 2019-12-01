Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названа вызывающая головную боль пища
Названа вызывающая головную боль пища
Болезни и лекарства
Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь
Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь
ЗОЖ
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем
Болезни и лекарства
Какой утренний напиток помогает предотвратить рак
Какой утренний напиток помогает предотвратить рак
Новости

Селен в продуктах питания: яд или лекарство 

Рамблер 4 часа назад
Селен в продуктах питания: яд или лекарство
Фото: depositphotos.com
Изначально полезные свойства этого минерала отвергали, но после того, как ученые выявили, что селен способен бороться со свободными радикалами и является одним из возможных чудодейственных средств от рака, он стал играть одну из важных ролей в жизни человека. «Рамблер» попытался разобраться, чем селен может быть полезен и как его использовать в обычной жизни.

Что это такое и какова его роль

Селен был открыт в 1817 году в процессе исследования производства серной кислоты. В природе селен находится в земной коре в виде минералов. Это вещество участвует в жизненно-важных процессах в нашем организме: образует белки-селенопротеины, которые являются главными борцами со свободными радикалами. В организме здорового человека содержатся «залежи» селена. Они расположены в почках, печени, коже и волосах. Селен участвует в защите иммунной системы, под его воздействием вырабатывается интерферон, кровяные тельца и макрофаги. Этот минерал контролирует бесперебойную работу всех клеток, предупреждая воспаление, сердечные заболевания и нормализует работу нервной системы.

Признаки нехватки селена

  1. Рассеянность и неспособность сосредоточиться на задачах.
  2. Низкая работоспособность.
  3. Слабый иммунитет — болезни одна за другой настигают человека.
  4. Долгое заживление ран, ссадин.
  5. Резкое ухудшение зрения без основательных причин.
  6. Нарушение менструального цикла у женщин и импотенция у мужчин.
“Несмотря на все мифы, связанные с негативным влиянием селена на организм, стоит не забывать, что это один из важных минералов, поддерживающих работоспособность нашего организма. Суточная потребность в селене составляет около 50 мкг. Для полноценного усвоения этому микроэлементу требуются помощь витаминов Е и С, а избыток сладкого и мучного в рационе провоцирует дефицит селена. Лишний вес, от которого невозможно избавиться, нередко является признаком нехватки селена — его недостаточное поступление ухудшает работу щитовидной железы и затормаживает метаболизм”, — рассказывает Ирина Курпитская, врач-диетолог.

Продукты питания богатые селеном

Селен может поступать в организм как с растительной пищей, так и с продуктами питания животного происхождения. Основными поставщиками минерала являются: злаки (овсяная и гречневая крупы, пшеничные отруби), оливковое масло и оливки, овощи (маслины, томаты, чеснок), пивные дрожжи, рыба и морепродукты (креветки, устрицы, кальмары, морская капуста), куриные яйца и морская соль. Если превысить норму потребления селена, возможны осложнения в виде выпадения волос и ломкости ногтей, шелушения кожи, тошноты и рвоты, характерного «чесночного» запаха изо рта.

Интересный факт

Помимо того, что селен помогает человеку выживать, он широко применяется в электронике и электротехнике, а также в производстве военной техники.
Видео дня. Как по коже узнать о проблемах с печенью
Комментарии 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа вызывающая головную боль пища
Названа вызывающая головную боль пища
Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь
Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь 3
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем 6
Какой утренний напиток помогает предотвратить рак
Какой утренний напиток помогает предотвратить рак
Названы четыре «врага» здоровых сосудов
Названы четыре «врага» здоровых сосудов
Видео
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Названы продукты, помогающие при гипертонии
26:06
Названы продукты, помогающие при гипертонии
Болезни и лекарства
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Как защитить сосуды от старения
07:49
Как защитить сосуды от старения
ЗОЖ Болезни и лекарства
Антипрививочниками заинтересовались вампиры
00:42
Антипрививочниками заинтересовались вампиры
Новости ЗОЖ
Туберкулезников повезут в больницы под конвоем
05:03
Туберкулезников повезут в больницы под конвоем
Болезни и лекарства
Как связаны прыщи и печень
26:08
Как связаны прыщи и печень
Болезни и лекарства
В России перестанут сертифицировать лекарства
01:27
В России перестанут сертифицировать лекарства
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение