Селен в продуктах питания: яд или лекарство

Изначально полезные свойства этого минерала отвергали, но после того, как ученые выявили, что селен способен бороться со свободными радикалами и является одним из возможных чудодейственных средств от рака, он стал играть одну из важных ролей в жизни человека. «Рамблер» попытался разобраться, чем селен может быть полезен и как его использовать в обычной жизни.

Что это такое и какова его роль

Селен был открыт в 1817 году в процессе исследования производства серной кислоты. В природе селен находится в земной коре в виде минералов. Это вещество участвует в жизненно-важных процессах в нашем организме: образует белки-селенопротеины, которые являются главными борцами со свободными радикалами. В организме здорового человека содержатся «залежи» селена. Они расположены в почках, печени, коже и волосах. Селен участвует в защите иммунной системы, под его воздействием вырабатывается интерферон, кровяные тельца и макрофаги. Этот минерал контролирует бесперебойную работу всех клеток, предупреждая воспаление, сердечные заболевания и нормализует работу нервной системы.

Признаки нехватки селена Рассеянность и неспособность сосредоточиться на задачах. Низкая работоспособность. Слабый иммунитет — болезни одна за другой настигают человека. Долгое заживление ран, ссадин. Резкое ухудшение зрения без основательных причин. Нарушение менструального цикла у женщин и импотенция у мужчин.

“Несмотря на все мифы, связанные с негативным влиянием селена на организм, стоит не забывать, что это один из важных минералов, поддерживающих работоспособность нашего организма. Суточная потребность в селене составляет около 50 мкг. Для полноценного усвоения этому микроэлементу требуются помощь витаминов Е и С, а избыток сладкого и мучного в рационе провоцирует дефицит селена. Лишний вес, от которого невозможно избавиться, нередко является признаком нехватки селена — его недостаточное поступление ухудшает работу щитовидной железы и затормаживает метаболизм”, — рассказывает Ирина Курпитская, врач-диетолог.

Продукты питания богатые селеном

Селен может поступать в организм как с растительной пищей, так и с продуктами питания животного происхождения. Основными поставщиками минерала являются: злаки (овсяная и гречневая крупы, пшеничные отруби), оливковое масло и оливки, овощи (маслины, томаты, чеснок), пивные дрожжи, рыба и морепродукты (креветки, устрицы, кальмары, морская капуста), куриные яйца и морская соль. Если превысить норму потребления селена, возможны осложнения в виде выпадения волос и ломкости ногтей, шелушения кожи, тошноты и рвоты, характерного «чесночного» запаха изо рта.

Интересный факт

Помимо того, что селен помогает человеку выживать, он широко применяется в электронике и электротехнике, а также в производстве военной техники.