Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка

Врач перечислила главные ошибки при лечении насморка

Оториноларинголог Кира Базаркина предупредила об опасности несерьезного отношения к риниту, с которым в холодное время года сталкивается почти каждый человек. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Как объяснила врач, к специалисту необходимо обратиться, если насморк, несмотря на ваши усилия, не проходит в течение 4-5 дней.

Дело в том, что примерно на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную. А это уже чревато появлением осложнений.

На этапе самолечения не стоит увлекаться прогреванием носа солью (это может помочь снять симптомы только на начальной стадии недуга) и долго пользоваться сосудосуживающими препаратами.

Если применять их дольше 5-6 дней, то можно столкнуться с медикаментозным хроническим неаллергическим ринитом.

Врач посоветовала сморкаться аккуратно, без напряжения и усилий, и использовать для этого одноразовые бумажные салфетки. Тканевые платки — рассадник бактерий.

Не забывайте в период болезни чаще проветривать помещение и по возможности не пользоваться общественным транспортом.

Лучше взять больничный и несколько дней отлежаться дома.