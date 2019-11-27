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Врач перечислила главные ошибки при лечении насморка 

Medical Note + ещё 6 1 час назад
Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка
Фото: Medical Note
Оториноларинголог Кира Базаркина предупредила об опасности несерьезного отношения к риниту, с которым в холодное время года сталкивается почти каждый человек. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
Как объяснила врач, к специалисту необходимо обратиться, если насморк, несмотря на ваши усилия, не проходит в течение 4-5 дней.
Дело в том, что примерно на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную. А это уже чревато появлением осложнений.
На этапе самолечения не стоит увлекаться прогреванием носа солью (это может помочь снять симптомы только на начальной стадии недуга) и долго пользоваться сосудосуживающими препаратами.
Если применять их дольше 5-6 дней, то можно столкнуться с медикаментозным хроническим неаллергическим ринитом.
Врач посоветовала сморкаться аккуратно, без напряжения и усилий, и использовать для этого одноразовые бумажные салфетки. Тканевые платки — рассадник бактерий.
Не забывайте в период болезни чаще проветривать помещение и по возможности не пользоваться общественным транспортом.
Лучше взять больничный и несколько дней отлежаться дома.
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Теги:
Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
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