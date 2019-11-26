Хорея Хантингтона: как распознать загадочную болезнь головного мозга

Болезнь Хантингтона иными словами называется наследственной дисфункцией мозга. У человека с таким заболеванием происходит поэтапное отмирание областей мозга, которое длится вплоть до самой смерти. Как правило, врачи диагностируют хорею Хантингтона людям в возрасте от 35 до 45 лет. "Рамблер" выяснил, как можно распознать это серьезное заболевание.

Снижение интеллекта

Поначалу пациент с данным заболеванием становится рассеянным и невнимательным, ему тяжело концентрироваться на чем-то. Его беспокоит забывчивость, он не может мыслить логически и день за днем теряет навык обучаемости.

Физические и неврологические признаки

Внешне болезнь Хантингтона также можно выявить. Поначалу она проявляется в виде, на первый взгляд, безобидных тиков и странной жестикуляции. Но вскоре человек попросту перестает владеть свои телом, и его движения становятся неконтролируемыми.

Порой у пациентов также наблюдается странная походка, будто бы человек перебрал спиртного. Он буквально не может держать себя на ногах, из-за чего постоянно спотыкается и даже падает. Помимо этого больной не может связано разговаривать и нормально глотать, поскольку теряет контроль над мышцами языка и рта.

Болезнь прогрессирует день за днем, и в скором времени человек перестает узнавать свое привычное окружение: родителей, приятелей, друзей. В худших случаях все это провоцирует депрессию, психозы и повышенную агрессивность.