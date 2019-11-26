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Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей 

Рамблер 3 часа назад
Рак неслучайно именуют чумой XXI века. С каждым годом все больше людей сталкиваются с этим заболеванием и порой кажется, что предотвратить его возникновение практически невозможно. Однако снизить риск онкологии реально. "Рамблер" изучил рекомендации Всемирного фонда по исследованию рака и выделил несколько главных принципов, которых следует придерживаться, чтобы уменьшить вероятность развития заболевания.

Следите за весом

Мало того, что лишние килограммы сами по себе ведут к множеству серьезных заболеваний вроде сахарного диабета, они ко всему прочему повышают риск развития рака кишечника, молочной железы, печени и других жизненно важных органов.

Не налегайте на мясо

Врачи рекомендуют употреблять не больше 300-500 граммов мяса в неделю.

Откажитесь от алкоголя

Уже спустя несколько месяцев вы почувствуете как отказ от спиртного положительно сказывается на общем состоянии здоровья. Но если совсем забыть про алкоголь не получается, постарайтесь выпивать не больше 10-15 граммов чистого спирта в день.

Занимайтесь спортом

Чтобы поддерживать физическую форму необязательно проводить в тренажерном зале по несколько часов ежедневно. Для здоровья достаточно ходить пешком не менее получаса в день, а также делать по утрам зарядку.

Не пренебрегайте фруктами и овощами

Врачи настоятельно рекомендуют съедать в день не менее 400 граммов овощей (за исключением картофеля) и фруктов.

Забудьте про соль

Постепенный отказ от соли приведет к тому, что в скором времени вы сможете не солить пищу в принципе и при этом не ощущать дискомфорта. Но если отказаться от соли совсем не получается, употребляйте не более 6 граммов в день.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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