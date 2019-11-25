Как врач высосал мочу пенсионера и спас ему жизнь

Как врач самоотверженно спас пенсионера от разрыва мочевого пузыря

Непредвиденные ситуации на борту самолета случаются нередко, и, как правило, экипаж корабля готов к ним. Но порой происходит так, что жизнь одного человека полностью зависит от медика, по счастливой случайности, оказавшегося на борту, и именно ему приходится идти на самые крайние меры, чтобы спасти больного. Об одном из таких случаев расскажет "Рамблер".

19 ноября из Китая в США вылетел самолет. Спустя некоторое время бортпроводники сообщили по громкой связи о том, что одному из пассажиров срочно требуется медицинская помощь. На призыв моментально откликнулся сосудистый хирург. Осмотрев пожилого мужчину, страдающего от аденомы простаты, врач пришел к выводу, что мочевой пузырь пассажира заполнен почти на литр. Доктор попытался соорудить оборудование, чтобы пенсионер смог слить скопившуюся мочу, но оно не заработало. Принять меры нужно было как можно скорее: в любую минуту мочевой пузырь мог разорваться, а мужчина умереть.

Тогда доктор пошел на крайние меры и решил… высосать мочу ртом. Ему потребовалось примерно 37 минут, чтобы откачать 800 мл жидкости. Вскоре состояние пенсионера улучшилось, и он смог без происшествий прилететь в США, где его встретили медики и тут же отвезли в больницу.