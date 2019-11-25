Что видят люди в состоянии комы

Что рассказывают люди, вышедшие из комы

Кома — одно из немногих состояний, которое максимально точно приближено к понятию "между жизнью и смертью". Вокруг комы ходит множество мифов, появление которых провоцируют фильмы и книги. Дабы развеять их, "Рамблер", ориентируясь на истории людей, находившихся в коме, расскажет, что на самом деле "видит" человек в таком состоянии.

Одно из самых частых видений — туннель. Тот самый, в конце которого можно найти свет. Существует предположение, что образ туннеля возникает у пациентов благодаря лампам, висящим над операционным столом.

Нередко люди, вышедшие из комы, рассказывают о том, что во время "сна" они словно пересматривали свои воспоминания, зачастую те, где фигурировали близкие родственники.

Случается и так, что коматозные видения становятся неким отражением внешних раздражителей. К примеру, пока врачи продувают больному легкие, во сне ему кажется, будто он проходит сквозь дым.

Удивительно еще и то, что некоторые люди после комы внезапно начинают говорить… на другом языке. Так, известен случай австралийца Бена Мак-Магона который учил китайский, затем попал в автокатастрофу, пролежал в коме, а очнувшись, заговорил на незнакомом языке так, словно прожил в Китае всю жизнь. Вот только Бен совсем забыл, как разговаривать по-английски.

Другой случай произошел с жителем США Майклом Боутрайтом, преподавателем английского. После комы он неожиданно для всех заговорил на… шведском и пытался убедить всех вокруг, что зовут его Йохан Эк.