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Что рассказывают люди, вышедшие из комы 

Рамблер 1 час назад
Что видят люди в состоянии комы
Фото: depositphotos.com
Кома — одно из немногих состояний, которое максимально точно приближено к понятию "между жизнью и смертью". Вокруг комы ходит множество мифов, появление которых провоцируют фильмы и книги. Дабы развеять их, "Рамблер", ориентируясь на истории людей, находившихся в коме, расскажет, что на самом деле "видит" человек в таком состоянии.
Одно из самых частых видений — туннель. Тот самый, в конце которого можно найти свет. Существует предположение, что образ туннеля возникает у пациентов благодаря лампам, висящим над операционным столом.
Нередко люди, вышедшие из комы, рассказывают о том, что во время "сна" они словно пересматривали свои воспоминания, зачастую те, где фигурировали близкие родственники.
Случается и так, что коматозные видения становятся неким отражением внешних раздражителей. К примеру, пока врачи продувают больному легкие, во сне ему кажется, будто он проходит сквозь дым.
Удивительно еще и то, что некоторые люди после комы внезапно начинают говорить… на другом языке. Так, известен случай австралийца Бена Мак-Магона который учил китайский, затем попал в автокатастрофу, пролежал в коме, а очнувшись, заговорил на незнакомом языке так, словно прожил в Китае всю жизнь. Вот только Бен совсем забыл, как разговаривать по-английски.
Другой случай произошел с жителем США Майклом Боутрайтом, преподавателем английского. После комы он неожиданно для всех заговорил на… шведском и пытался убедить всех вокруг, что зовут его Йохан Эк.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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