Как понять, что врач лжет

Лживые фразы, которые хоть раз использовал любой врач

Не всегда то что доктор говорит своему пациенту соответствует действительности. Возможно, он просто хочет вас успокоить или отвлечь внимание от болезни. Практикующий пластический хирург Старла Фитч раскрыла американскому изданию The Huffington Post самые лживые изречения врачей. «Рамблер» выяснил, почему эти фразы настолько популярны.

“Все будет хорошо”

Как часто вы могли слышать эти слова от своего лечащего врача? Произнося эту фразу, врачи вовсе не собираются вас обманывать. В надежде на лучшее, они стараются подбодрить вас и сделать все возможное, чтобы эти слова стали правдивыми. Обычно эту фразу произносит доктор, когда хочет сообщить больному или его родственникам не совсем хорошие новости.

“Вы идете на поправку”

На самом деле, эта фраза означает: «Слава Богу, что вам не стало хуже». Cтарла Фитч отмечает: такие слова отражают положительную оценку, несмотря на всю серьезность вашего заболевания, как говорится, в конце туннеля показывается свет. И врачи видят этот свет, даже, если вы уже потеряли веру в лучшее и в свое выздоровление.

“Ничего страшного, видел такое много раз”

“Здесь главное не показывать насколько сильно ты боишься за пациента и не говорить ничего лишнего, пока не будет готова вся картина заболевания”, — рассказывает пластический хирург. Врачи переживают те же эмоции, что и больной. Они испытывают дискомфорт и разочарование, если понимают, что не могут помочь вам. Но эта фраза всегда звучит в кабинете доктора, хотя бы потому, что пациент не должен усомниться в компетенции врача.

“Будет немножко больно”

Извините, боль иногда бывает настолько сильная, что даже страшно самого пациента предупреждать об этом. Многие больные начинают паниковать или вовсе отказываются от процедуры, если узнают о болезненных ощущениях. Цель врача не обмануть вас и причинить боль, а попытаться создать комфортную обстановку и настроить на лучшее.

“Чем больше анализов и исследований мы проведем, тем лучше для вас”

Ваша обязанность как пациента — уточнить зачем нужны те или иные анализы. Не всегда удается сразу же распознать диагноз и причину заболевания, для этого врачи стараются проводить комплексные обследования, чтобы исключить всевозможные предположения и догадки. «Это не очередной способ выкачивания денег, мы стараемся делать объективные выводы, а это возможно только на базе достоверных исследований», — уверяет Старла Фитч.