Вы в опасности: что такое синдром компьютерной шеи

Еще лет 40 назад люди ничего не знали об этом заболевании. Оно появилось вместе с повсеместным распространением компьютеров и гаджетов. Человек привык постоянно наклоняться к экрану мобильного телефона, ноутбука или другого гаджета, что привело к появлению боли в шее. Сначала это были эпизодические спазмы, затем они стали хроническими.

Так происходит из-за того, что ослабевают мышцы середины спины и шеи, от пережатия верхних мышц спины, плеч и грудных мышц. Тело деформируется: появляется второй подбородок и большие заломы на коже, сутулость, искривляется позвоночник.

болят и затекают мышцы шеи;

появилась боль в спине и в затылке;

начались проблемы со зрением;

намечается второй подбородок. Избавиться от этого синдрома довольно сложно, поэтому лучше его предотвратить. Стоит задуматься если:

Чтобы избежать этих проблем, нужно заботиться о своем здоровье. Прежде всего, обратить внимание на рабочее место: монитор должен находиться на уровне глаз. Отрегулируйте масштаб картинки и текста, чтобы не наклоняться к гаджету. Специалисты рекомендуют сидеть так, чтобы спина было под углом 100-135 градусов. Для этого нужно отрегулировать высоту офисного кресла. Каждые 30 минут делать небольшую разминку для тела и гимнастику для глаз.