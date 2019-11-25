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Вы в опасности: что такое синдром компьютерной шеи 

Я Покупаю 2 часа назад
Вы в опасности: что такое синдром компьютерной шеи
Фото: depositphotos.com
Еще лет 40 назад люди ничего не знали об этом заболевании. Оно появилось вместе с повсеместным распространением компьютеров и гаджетов. Человек привык постоянно наклоняться к экрану мобильного телефона, ноутбука или другого гаджета, что привело к появлению боли в шее. Сначала это были эпизодические спазмы, затем они стали хроническими.
Так происходит из-за того, что ослабевают мышцы середины спины и шеи, от пережатия верхних мышц спины, плеч и грудных мышц. Тело деформируется: появляется второй подбородок и большие заломы на коже, сутулость, искривляется позвоночник.
Избавиться от этого синдрома довольно сложно, поэтому лучше его предотвратить. Стоит задуматься если:
  • болят и затекают мышцы шеи;
  • появилась боль в спине и в затылке;
  • начались проблемы со зрением;
  • намечается второй подбородок.
Чтобы избежать этих проблем, нужно заботиться о своем здоровье. Прежде всего, обратить внимание на рабочее место: монитор должен находиться на уровне глаз. Отрегулируйте масштаб картинки и текста, чтобы не наклоняться к гаджету. Специалисты рекомендуют сидеть так, чтобы спина было под углом 100-135 градусов. Для этого нужно отрегулировать высоту офисного кресла. Каждые 30 минут делать небольшую разминку для тела и гимнастику для глаз.
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Теги:
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