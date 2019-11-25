Врач сообщил, как нельзя принимать антибиотики

Доктор Комаровский отметил, что нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики. Так, необходимо обратиться к врачу, который выпишет подходящее лекарство.

Также нельзя использовать антибиотики для лечения вирусных инфекций. Комаровский запрещает капли в нос и мази, если у больного нет гнойного отита и конъюктивита.

Если человек начал принимать антибиотики, то прерывать прием уже нельзя. По словам эксперта, если лекарство не помогает, то микробы уцелели после первого курса. Это значит, что повторное применение этих антибиотиков бессмысленно. Об этом пишет Рoliteka.

Ранее доктор Комаровский назвал лекарства, которые обязательно должны быть в домашней аптечке. Специалист рекомендует иметь под рукой антигистаминные средства.